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Онищенко: заболеваемость гриппом вырастет после новогодних каникул

Ведомости

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ с превышением эпидемиологических порогов произойдет после новогодних каникул. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, пишет ТАСС.

По словам Онищенко, на данный момент эпидемическая ситуация находится на неэпидемическом уровне, но это не повод расслабляться. Нужно следить за детьми и старшим поколением, вести здоровый образ жизни, соблюдать режим отдыха, сна и питания.

С 25 ноября по 1 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 5% относительно предыдущей недели. Всего зарегистрировано 769 500 случаев. Превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 45 российских регионах. На Москву, Санкт-Петербург и Московскую область приходится 17,5% заболеваемости. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 79,8 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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