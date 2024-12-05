Онищенко: заболеваемость гриппом вырастет после новогодних каникул
Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ с превышением эпидемиологических порогов произойдет после новогодних каникул. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, пишет ТАСС.
По словам Онищенко, на данный момент эпидемическая ситуация находится на неэпидемическом уровне, но это не повод расслабляться. Нужно следить за детьми и старшим поколением, вести здоровый образ жизни, соблюдать режим отдыха, сна и питания.
С 25 ноября по 1 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 5% относительно предыдущей недели. Всего зарегистрировано 769 500 случаев. Превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 45 российских регионах. На Москву, Санкт-Петербург и Московскую область приходится 17,5% заболеваемости. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 79,8 млн человек.