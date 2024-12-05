Онищенко: заболеваемость гриппом вырастет после новогодних каникул

С 25 ноября по 1 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 5% относительно предыдущей недели. Всего зарегистрировано 769 500 случаев. Превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 45 российских регионах. На Москву, Санкт-Петербург и Московскую область приходится 17,5% заболеваемости. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 79,8 млн человек.