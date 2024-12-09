ФСБ задержала 11 сотрудников международной сети мошеннических колл-центров
Сотрудники ФСБ задержали 11 руководителей и сотрудников офисов международной сети российских колл-центров, которые действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Кезерашвили. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, которое под видом совершения инвестиционных сделок занимались массовым мошенничеством в отношении граждан стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и др. Жертвами злоумышленников стали около 100 000 человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали $1 млн в день. Фигурантам вменяют создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
По итогам проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены руководители функционирующих в России колл-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман, который был задержан, а также гражданин Израиля и Грузии Тодва, объявленный в розыск. В спецслужбе уточнили, что в 2022 г. Кесельман и Тодва по заданию Службы безопасности Украины организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.
17 ноября МВД России заочно переобъявило Кезерашвили в розыск. В январе 2013 г. прокуратура Грузии предъявила бывшему министру обороны заочное обвинение в получении взяток и содействии контрабанде этилового спирта в особо крупных размерах. В июле 2014 г. ему заочно было предъявлено обвинение в присвоении государственных средств и по делу о разгоне в Тбилиси акции 2007 г., разгроме телекомпании «Имеди» и завладении имуществом покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили.