ФСБ задержала 11 сотрудников международной сети мошеннических колл-центров

По итогам проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены руководители функционирующих в России колл-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман, который был задержан, а также гражданин Израиля и Грузии Тодва, объявленный в розыск. В спецслужбе уточнили, что в 2022 г. Кесельман и Тодва по заданию Службы безопасности Украины организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.