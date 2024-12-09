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ФСБ задержала 11 сотрудников международной сети мошеннических колл-центров

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали 11 руководителей и сотрудников офисов международной сети российских колл-центров, которые действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Кезерашвили. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, которое под видом совершения инвестиционных сделок занимались массовым мошенничеством в отношении граждан стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и др. Жертвами злоумышленников стали около 100 000 человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали $1 млн в день. Фигурантам вменяют создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По итогам проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены руководители функционирующих в России колл-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман, который был задержан, а также гражданин Израиля и Грузии Тодва, объявленный в розыск. В спецслужбе уточнили, что в 2022 г. Кесельман и Тодва по заданию Службы безопасности Украины организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.

17 ноября МВД России заочно переобъявило Кезерашвили в розыск. В январе 2013 г. прокуратура Грузии предъявила бывшему министру обороны заочное обвинение в получении взяток и содействии контрабанде этилового спирта в особо крупных размерах. В июле 2014 г. ему заочно было предъявлено обвинение в присвоении государственных средств и по делу о разгоне в Тбилиси акции 2007 г., разгроме телекомпании «Имеди» и завладении имуществом покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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