Экс-глава МО Грузии Кезерашвили переобъявлен в розыск и заочно арестован в РФ
Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, которому заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, заочно переобъявлен в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В Лефортовском суде Москвы заявили агентству, что представители Кезерашвили не обжаловали решение о заочном аресте, поэтому оно вступило в силу.
В январе 2013 г. прокуратура Грузии предъявила Кезерашвили заочное обвинение в получении взяток и содействии контрабанде этилового спирта в особо крупных размерах. В июле 2014 г. ему заочно было предъявлено обвинение в присвоении государственных средств, а также по делу о разгоне в Тбилиси акции 2007 г., разгроме телекомпании «Имеди» и завладении имуществом покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили.