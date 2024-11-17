Экс-глава МО Грузии Кезерашвили переобъявлен в розыск и заочно арестован в РФ

В январе 2013 г. прокуратура Грузии предъявила Кезерашвили заочное обвинение в получении взяток и содействии контрабанде этилового спирта в особо крупных размерах. В июле 2014 г. ему заочно было предъявлено обвинение в присвоении государственных средств, а также по делу о разгоне в Тбилиси акции 2007 г., разгроме телекомпании «Имеди» и завладении имуществом покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили.