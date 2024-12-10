Полиция США задержала подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare

По данным полиции, 26-летний Луиджи Манньоне был арестован в городе Алтуна, штат Пенсильвания, за хранение оружия. Его задержали в McDonald’s после звонка сотрудника. У подозреваемого обнаружили несколько поддельных удостоверений личности, пистолет с глушителем, а также документ с осуждением системы здравоохранения. Согласно уголовной жалобе на Манньоне, он нес рюкзак с черным 3D-печатным пистолетом и черным 3D-печатным глушителем.