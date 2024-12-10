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Полиция США задержала подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare

Ведомости

Полиция задержала подозреваемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает телекомпания CNN.

По данным полиции, 26-летний Луиджи Манньоне был арестован в городе Алтуна, штат Пенсильвания, за хранение оружия. Его задержали в McDonald’s после звонка сотрудника. У подозреваемого обнаружили несколько поддельных удостоверений личности, пистолет с глушителем, а также документ с осуждением системы здравоохранения. Согласно уголовной жалобе на Манньоне, он нес рюкзак с черным 3D-печатным пистолетом и черным 3D-печатным глушителем.

Сам задержанный, однако, вырос в богатой семье в Балтиморе, которая добилась больших дел в бизнесе. Дед подозреваемого построил местную империю недвижимости, которая включала в себя дома престарелых по всему Мэриленду и два загородных клуба в пригороде Балтимора.

4 декабря генерального директора американской страховой компании UnitedHealthcare Томпсона застрелили в Нью-Йорке. По словам источника Bloomberg, 50-летнему Томпсону выстрелили в грудь возле отеля New York Hilton Midtown на Манхэттене. Там страховая компания проводила конференцию для инвесторов. Предполагаемый нападавший ждал гендиректора. Преступник выстрелил в него с расстояния около 6 м. Портал NBC New York со ссылкой на источники сообщает, что полиция расследует стрельбу как возможную целенаправленную атаку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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