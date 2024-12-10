Полиция США задержала подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare
Полиция задержала подозреваемого в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает телекомпания CNN.
По данным полиции, 26-летний Луиджи Манньоне был арестован в городе Алтуна, штат Пенсильвания, за хранение оружия. Его задержали в McDonald’s после звонка сотрудника. У подозреваемого обнаружили несколько поддельных удостоверений личности, пистолет с глушителем, а также документ с осуждением системы здравоохранения. Согласно уголовной жалобе на Манньоне, он нес рюкзак с черным 3D-печатным пистолетом и черным 3D-печатным глушителем.
Сам задержанный, однако, вырос в богатой семье в Балтиморе, которая добилась больших дел в бизнесе. Дед подозреваемого построил местную империю недвижимости, которая включала в себя дома престарелых по всему Мэриленду и два загородных клуба в пригороде Балтимора.
4 декабря генерального директора американской страховой компании UnitedHealthcare Томпсона застрелили в Нью-Йорке. По словам источника Bloomberg, 50-летнему Томпсону выстрелили в грудь возле отеля New York Hilton Midtown на Манхэттене. Там страховая компания проводила конференцию для инвесторов. Предполагаемый нападавший ждал гендиректора. Преступник выстрелил в него с расстояния около 6 м. Портал NBC New York со ссылкой на источники сообщает, что полиция расследует стрельбу как возможную целенаправленную атаку.