Гендиректора страховой компании UnitedHealthcare застрелили в Нью-Йорке
Генерального директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили в Нью-Йорке. Об этом сообщает Bloomberg и другие местные СМИ со ссылкой на заявление полиции города.
По словам источника Bloomberg, 50-летнему Томпсону выстрелили в грудь возле отеля New York Hilton Midtown на Манхэттене. Там страховая компания проводила конференцию для инвесторов.
Предполагаемый нападавший ждал гендиректора. Преступник выстрелил в него с расстояния около 20 футов (6 м). Портал NBC New York со ссылкой на источники сообщает, что полиция расследует стрельбу как возможную целенаправленную атаку.
Издание New York Post со ссылкой на источники уточняет, что Томпсона доставили в больницу в критическом состоянии. Там позже констатировали его смерть.
Стрелок скрылся с места преступления пешком. По делу пока никто не арестован, полиция ищет напавшего на Томпсона.