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Гендиректора страховой компании UnitedHealthcare застрелили в Нью-Йорке

Ведомости

Генерального директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили в Нью-Йорке. Об этом сообщает Bloomberg и другие местные СМИ со ссылкой на заявление полиции города.

По словам источника Bloomberg, 50-летнему Томпсону выстрелили в грудь возле отеля New York Hilton Midtown на Манхэттене. Там страховая компания проводила конференцию для инвесторов.

Предполагаемый нападавший ждал гендиректора. Преступник выстрелил в него с расстояния около 20 футов (6 м). Портал NBC New York со ссылкой на источники сообщает, что полиция расследует стрельбу как возможную целенаправленную атаку.

Издание New York Post со ссылкой на источники уточняет, что Томпсона доставили в больницу в критическом состоянии. Там позже констатировали его смерть.

Стрелок скрылся с места преступления пешком. По делу пока никто не арестован, полиция ищет напавшего на Томпсона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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