Совет Федерации утвердил кандидатуры трех судей Верховного суда

На сайте верхней палаты парламента сообщается, что Бугаков имеет стаж работы в должности судьи 24 года. Он был заместителем председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Переверзева была заместителем председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции, стаж ее работы — 29 лет. Петрушкин был судьей Арбитражного суда Поволжского округа, работал на этой должности 27 лет.