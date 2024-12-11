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Совет Федерации утвердил кандидатуры трех судей Верховного суда

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Совет Федерации утвердил на пленарном заседании 11 декабря кандидатуры Олега Бугакова, Инны Переверзевой и Виталия Петрушкина на должности судей Верховного суда РФ.

Бугаков и Переверзева были утверждены в состав судебной коллегии по административным делам. Петрушкин вошел в состав судебной коллегии по гражданским делам.

На сайте верхней палаты парламента сообщается, что Бугаков имеет стаж работы в должности судьи 24 года. Он был заместителем председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Переверзева была заместителем председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции, стаж ее работы — 29 лет. Петрушкин был судьей Арбитражного суда Поволжского округа, работал на этой должности 27 лет.

В соответствии с Конституцией России, назначение судей Верховного суда осуществляется Советом Федерации по представлению президента. Решение принимается большинством голосов сенаторов, и в случае утверждения кандидатуры, постановление Совфеда вступает в силу в день его принятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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