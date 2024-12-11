Совет Федерации утвердил кандидатуры трех судей Верховного суда
Совет Федерации утвердил на пленарном заседании 11 декабря кандидатуры Олега Бугакова, Инны Переверзевой и Виталия Петрушкина на должности судей Верховного суда РФ.
Бугаков и Переверзева были утверждены в состав судебной коллегии по административным делам. Петрушкин вошел в состав судебной коллегии по гражданским делам.
На сайте верхней палаты парламента сообщается, что Бугаков имеет стаж работы в должности судьи 24 года. Он был заместителем председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Переверзева была заместителем председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции, стаж ее работы — 29 лет. Петрушкин был судьей Арбитражного суда Поволжского округа, работал на этой должности 27 лет.
В соответствии с Конституцией России, назначение судей Верховного суда осуществляется Советом Федерации по представлению президента. Решение принимается большинством голосов сенаторов, и в случае утверждения кандидатуры, постановление Совфеда вступает в силу в день его принятия.