Мурашко назвал хорошим уровень вакцинации от гриппа в России в 2024 году

5 декабря заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ с превышением эпидемиологических порогов ожидается после новогодних каникул. По словам эксперта, на сегодняшний день эпидситуация пребывает на неэпидемическом уровне, но это не повод расслабляться.