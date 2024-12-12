Мурашко назвал хорошим уровень вакцинации от гриппа в России в 2024 году
В 2024 г. наблюдается высокий уровень вакцинации против гриппа в России. Приобретенная на средства бюджета вакцина применена в полном объеме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с «РИА Новости».
«В этом году хороший уровень вакцинации [от гриппа]. Вся вакцина, закупленная за счет государственного бюджета, использована», — сказал министр.
Согласно данным Роспотребнадзора на 10 декабря, в российских регионах прививки от гриппа сделали более 81 млн человек.
5 декабря заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ с превышением эпидемиологических порогов ожидается после новогодних каникул. По словам эксперта, на сегодняшний день эпидситуация пребывает на неэпидемическом уровне, но это не повод расслабляться.