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Мурашко назвал хорошим уровень вакцинации от гриппа в России в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. наблюдается высокий уровень вакцинации против гриппа в России. Приобретенная на средства бюджета вакцина применена в полном объеме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с «РИА Новости».

«В этом году хороший уровень вакцинации [от гриппа]. Вся вакцина, закупленная за счет государственного бюджета, использована», — сказал министр.

Согласно данным Роспотребнадзора на 10 декабря, в российских регионах прививки от гриппа сделали более 81 млн человек.

5 декабря заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ с превышением эпидемиологических порогов ожидается после новогодних каникул. По словам эксперта, на сегодняшний день эпидситуация пребывает на неэпидемическом уровне, но это не повод расслабляться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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