Хинштейн: гибель ребенка в Рыльске из-за ракетной атаки не подтвердилась

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил число пострадавших в результате ракетной атаки на Рыльск. Их пятеро, детей среди них нет, «но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии», сказал он утром в видеосообщении в Telegram-канале.