Хинштейн: гибель ребенка в Рыльске из-за ракетной атаки не подтвердилась
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил число пострадавших в результате ракетной атаки на Рыльск. Их пятеро, детей среди них нет, «но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии», сказал он утром в видеосообщении в Telegram-канале.
Пострадало 12 человек, девять находятся в областной больнице.
Семьи погибших получат выплату в размере 1,5 млн руб., сообщили власти. Компенсации пострадавшим составят от 300 000 до 600 000 руб. в зависимости от тяжести травм.
В результате атаки повреждены семь объектов социальной инфраструктуры, 15 автомобилей, нарушена центральная теплотрасса, из-за чего 88 домов осталось без тепла.
В регионе идут восстановительные работы. «Надеюсь, что к утру во все дома поступит тепло», – написал врио главы региона.
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску 20 декабря. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ответные действия России последуют в ближайшее время.