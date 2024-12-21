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Хинштейн: гибель ребенка в Рыльске из-за ракетной атаки не подтвердилась

Ведомости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил число пострадавших в результате ракетной атаки на Рыльск. Их пятеро, детей среди них нет, «но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии», сказал он утром в видеосообщении в Telegram-канале. 

Пострадало 12 человек, девять находятся в областной больнице. 

Семьи погибших получат выплату в размере 1,5 млн руб., сообщили власти. Компенсации пострадавшим составят от 300 000 до 600 000 руб. в зависимости от тяжести травм.

В результате атаки повреждены семь объектов социальной инфраструктуры, 15 автомобилей, нарушена центральная теплотрасса, из-за чего 88 домов осталось без тепла.

В регионе идут восстановительные работы. «Надеюсь, что к утру во все дома поступит тепло», – написал врио главы региона.

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску 20 декабря. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ответные действия России последуют в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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