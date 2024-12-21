17 декабря на заседании Совбеза ООН Небензя заявил, что Россия не согласиться на заморозку украинского конфликта. «Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроили. Мы на примере с минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить», – сказал он, добавив, что Запад, как и в случае с минскими соглашениями, может воспользоваться паузой для перевооружения ВСУ.