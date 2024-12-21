Небензя пообещал Украине скорый ответ на обстрел Рыльска

Небензя пообещал Украине скорый ответ на обстрел РыльскаВ результате удара ВСУ по городу в Курской области погибли шесть человек
Ответные действия Россия на ракетную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску Курской области последуют в ближайшее время, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Третий недвусмысленный шаг киевского режима в сторону эскалации – массированный ракетный удар по мирному городу Рыльск в Курской области, нанесенный сегодня днем по местному времени из РСЗО HIMARS. Целями этой атаки стали местный дом культуры, стадион, педагогический колледж, школа и пожарная часть. Наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать», – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя добавил, что все действия президента Украины Владимира Зеленского направлены на обострение и провокацию, а также срыв любых мирных инициатив.
«Терпящий катастрофические неудачи на поле боя просроченный украинский президент делает все для того, чтобы сорвать любые мирные инициативы и спровоцировать Россию на кардинальную эскалацию конфликта», – сказал Небензя.
Небензя подчеркнул, что мир для Зеленского – это самый страшный сценарий, так как, по некоторым данным, его поддерживают лишь 11% граждан Украины, а в случае прекращения конфликта придется проводить выборы и «лишаться власти».
«А потом отвечать за все те преступления, которые он совершил против своего народа, сделав его пешкой в геополитической игре Запада против России. Поэтому любых переговоров он боится как огня, отвергая одну за другой мирные инициативы, как на текущей неделе в случае с предложением венгерского премьер-министра Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными», – объяснил постпред.
17 декабря на заседании Совбеза ООН Небензя заявил, что Россия не согласиться на заморозку украинского конфликта. «Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроили. Мы на примере с минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить», – сказал он, добавив, что Запад, как и в случае с минскими соглашениями, может воспользоваться паузой для перевооружения ВСУ.
Днем ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. В результате атаки погибли шесть человек, среди них один ребенок, сообщал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа – после вторжения украинских сил. Согласно последним данным, Вооруженные силы России уже смогли восстановить контроль над более половиной территорий, которые изначально заняли ВСУ. В Курской области объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера. Для эвакуированных жителей с затронутых боями территорий развернуты пункты временного размещения, также им доступны различные меры социальной поддержки.
19 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Курская область будет полностью восстановлена. По словам главы государства, в регионе будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. Сейчас те, кто потерял жилье в результате боевых действий, могут оформить сертификат на покупку жилья взамен утраченного.