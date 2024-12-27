Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Сочи

Утром 27 декабря официальный представитель ведомства сообщал о введении ограничений на работу аэропортов Сочи и Казани. Он также сообщал, что ранним утром этого дня временные ограничения вводились в аэропортах Астрахани (Нариманово) и Волгограда (Гумрак), но с 06:40 мск воздушные гавани работают в штатном режиме. В этот день Минобороны сообщало о сбитом украинском беспилотнике над Астраханской областью.