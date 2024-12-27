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Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Сочи

Ведомости

Аэропорт Сочи работает без ограничений на прием и выпуск воздушных судов с 9:15 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, временные ограничения устанавливались для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Кореняко также сообщил, что, по данным на 9:30, аэропорт Самары (Курумоч) работает в штатном режиме, обратив внимание на распространением рядом СМИ некорректных данных о том, что на работу аэропорта якобы вводились ограничения.

Утром 27 декабря официальный представитель ведомства сообщал о введении ограничений на работу аэропортов Сочи и Казани. Он также сообщал, что ранним утром этого дня временные ограничения вводились в аэропортах Астрахани (Нариманово) и Волгограда (Гумрак), но с 06:40 мск воздушные гавани работают в штатном режиме. В этот день Минобороны сообщало о сбитом украинском беспилотнике над Астраханской областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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