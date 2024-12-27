Ночью над российскими регионами сбили 13 украинских беспилотников

В ночь на 25 декабря дежурные российские средства противовоздушной обороны уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над Белгородской областью сбили 26 беспилотников, над Воронежской областью – 23, по три – в Курской, Брянской и Тамбовской областях и один – над акваторией Азовского моря.