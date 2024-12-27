Ночью над российскими регионами сбили 13 украинских беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией пяти российских регионов в ночь на 27 декабря. об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
В Брянской области ликвидировали пять дронов, в Курской – три, по два – Белгородской и Тульской областях, еще один – в Астраханской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз трижды за ночь информировал об атаках беспилотников. Пострадавших и разрушений, по его сведениям, не было.
В ночь на 25 декабря дежурные российские средства противовоздушной обороны уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над Белгородской областью сбили 26 беспилотников, над Воронежской областью – 23, по три – в Курской, Брянской и Тамбовской областях и один – над акваторией Азовского моря.
После начала Вооруженными силами России спецоперации украинская армия регулярно пытается атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.