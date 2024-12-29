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В Москве арестован глава отдела управления Росприроднадзора

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал руководителя отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что преступление было совершено в апреле 2024 г., вместе с Карабашем по делу проходят еще два человека, они обвиняются в даче взятки. Сам чиновник признает вину и сотрудничает со следствием.

19 декабря Басманный районный суд Москвы арестовал экс-заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную по делу о получении взятки в особо крупном размере. 23 декабря МВД России возбудило новое уголовное дело о взятке в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. По версии следствия, обвиняемый через свою супругу получил 43 млн руб. от одного из сочинских предпринимателей за содействие в бизнесе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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