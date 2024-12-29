В Москве арестован глава отдела управления Росприроднадзора

19 декабря Басманный районный суд Москвы арестовал экс-заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную по делу о получении взятки в особо крупном размере. 23 декабря МВД России возбудило новое уголовное дело о взятке в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. По версии следствия, обвиняемый через свою супругу получил 43 млн руб. от одного из сочинских предпринимателей за содействие в бизнесе.