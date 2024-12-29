В Москве арестован глава отдела управления Росприроднадзора
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал руководителя отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Отмечается, что преступление было совершено в апреле 2024 г., вместе с Карабашем по делу проходят еще два человека, они обвиняются в даче взятки. Сам чиновник признает вину и сотрудничает со следствием.
19 декабря Басманный районный суд Москвы арестовал экс-заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную по делу о получении взятки в особо крупном размере. 23 декабря МВД России возбудило новое уголовное дело о взятке в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. По версии следствия, обвиняемый через свою супругу получил 43 млн руб. от одного из сочинских предпринимателей за содействие в бизнесе.