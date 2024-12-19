Суд заключил под стражу экс-замглавы Росалкогольрегулирования
Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения экс-заместителю руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирине Голосной, а также второму фигуранту дела. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голосной Ирины Геннадьевны и Шашкиной Анжелы Андреевны, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, на срок два месяца», – говорится в сообщении.
19 декабря Следственный комитет попросил арестовать Голосную. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
В 2019 г. «Коммерсантъ» писал, что Голосная, будучи заместителем главы Росалкогольрегулирования, оказалась в центре уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие утверждало, что Голосная знала о несоответствии оборудования пивоваренной компании стандартам системы ЕГАИС, но поручила своим подчиненным подготовить ложное заключение о его исправности.