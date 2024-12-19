Суд заключил под стражу экс-замглавы Росалкогольрегулирования

«Удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голосной Ирины Геннадьевны и Шашкиной Анжелы Андреевны, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, на срок два месяца», – говорится в сообщении.