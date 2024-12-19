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Суд заключил под стражу экс-замглавы Росалкогольрегулирования

Ведомости

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения экс-заместителю руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирине Голосной, а также второму фигуранту дела. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голосной Ирины Геннадьевны и Шашкиной Анжелы Андреевны, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, на срок два месяца», – говорится в сообщении.

19 декабря Следственный комитет попросил арестовать Голосную. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В 2019 г. «Коммерсантъ» писал, что Голосная, будучи заместителем главы Росалкогольрегулирования, оказалась в центре уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие утверждало, что Голосная знала о несоответствии оборудования пивоваренной компании стандартам системы ЕГАИС, но поручила своим подчиненным подготовить ложное заключение о его исправности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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