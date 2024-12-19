СК просит арестовать экс-замглавы Росалкогольрегулирования по делу о взятке

Но прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении дела, признав его незаконным и необоснованным. Следователи утверждали, что Голосная могла повлиять на свидетелей или скрыться, но защита отмечала ее хорошую репутацию и заявление об увольнении с должности, исключающее возможность давления. Тем не менее суд первоначально отправил чиновницу в СИЗО, где она должна была находиться до 20 января 2020 г.