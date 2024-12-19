СК просит арестовать экс-замглавы Росалкогольрегулирования по делу о взятке
Следственный комитет попросил арестовать бывшую заместительницу главы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Ирину Голосную. Материал с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступил в Басманный суд Москвы, следует из карточки на сайте суда.
Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В 2019 г. «Коммерсантъ» писал, что Голосная, будучи заместителем главы Росалкогольрегулирования, оказалась в центре уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие утверждало, что Голосная знала о несоответствии оборудования пивоваренной компании стандартам системы ЕГАИС, но поручила своим подчиненным подготовить ложное заключение о его исправности. Это позволило компании уклониться от уплаты налогов на сумму около 58 млн руб.
Но прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении дела, признав его незаконным и необоснованным. Следователи утверждали, что Голосная могла повлиять на свидетелей или скрыться, но защита отмечала ее хорошую репутацию и заявление об увольнении с должности, исключающее возможность давления. Тем не менее суд первоначально отправил чиновницу в СИЗО, где она должна была находиться до 20 января 2020 г.
После вмешательства прокуратуры, признавшей, что Голосная находится под стражей без основания, ее освободили.