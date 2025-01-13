Генпрокуратура выявила более 230 000 нарушений на дорогах в 2024 году

За движение или остановку транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств наказание увеличится до 2250 руб. В Москве и Санкт-Петербурге штраф за то же нарушение будет установлен на уровне 4500 вместо нынешних 3000 руб. Увеличиваются штрафы и за превышение скорости.