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Генпрокуратура выявила более 230 000 нарушений на дорогах в 2024 году

Ведомости

В сфере безопасности дорожного движения выявлено более 232 000 нарушений за 2024 г., сообщили в Генпрокуратуре России.

За прошлый год было опротестовано 33 000 незаконных правовых актов, внесено почти 55 000 представлений, направлено в суд 35 000 исковых заявлений.

«После прокурорского вмешательства свыше 31 000 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, около 5000 лиц – к административной», – говорится в сообщении. Также было возбуждено свыше 330 уголовных дел по материалам прокуратуры.

Ведомство приводит статистику нарушений должностных лиц при исполнении национальных проектов и при формировании маршрутов автомобильных дорог. В том числе, Генпрокуратура проверила деятельность ГК «Автодор», расследует уголовное дело о мошенничестве при ремонте автодороги в Липецкой области, а также провела проверки по организации зимних автомаршрутов и др.

С 1 января в России вступил в силу закон, увеличивающий штрафы за нарушение ПДД. В частности, за проезд на красный свет штраф составит 1500 руб., за повторное нарушение – от 5000 до 7500 руб. Штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 руб. вместо установленных сейчас 1000 руб.

За движение или остановку транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств наказание увеличится до 2250 руб. В Москве и Санкт-Петербурге штраф за то же нарушение будет установлен на уровне 4500 вместо нынешних 3000 руб. Увеличиваются штрафы и за превышение скорости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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