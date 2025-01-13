Генпрокуратура выявила более 230 000 нарушений на дорогах в 2024 году
В сфере безопасности дорожного движения выявлено более 232 000 нарушений за 2024 г., сообщили в Генпрокуратуре России.
За прошлый год было опротестовано 33 000 незаконных правовых актов, внесено почти 55 000 представлений, направлено в суд 35 000 исковых заявлений.
«После прокурорского вмешательства свыше 31 000 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, около 5000 лиц – к административной», – говорится в сообщении. Также было возбуждено свыше 330 уголовных дел по материалам прокуратуры.
Ведомство приводит статистику нарушений должностных лиц при исполнении национальных проектов и при формировании маршрутов автомобильных дорог. В том числе, Генпрокуратура проверила деятельность ГК «Автодор», расследует уголовное дело о мошенничестве при ремонте автодороги в Липецкой области, а также провела проверки по организации зимних автомаршрутов и др.
С 1 января в России вступил в силу закон, увеличивающий штрафы за нарушение ПДД. В частности, за проезд на красный свет штраф составит 1500 руб., за повторное нарушение – от 5000 до 7500 руб. Штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 руб. вместо установленных сейчас 1000 руб.
За движение или остановку транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств наказание увеличится до 2250 руб. В Москве и Санкт-Петербурге штраф за то же нарушение будет установлен на уровне 4500 вместо нынешних 3000 руб. Увеличиваются штрафы и за превышение скорости.