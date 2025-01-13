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Средняя зарплата осужденных к принудительным работам выросла до 32 000 рублей

Ведомости

Среднемесячная зарплата осужденных к принудительным работам в прошлом году выросла с 24 000 руб. до 32 000 руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

За 2023 г. наказанию в виде принудительных работ подверглись 60 000 осужденных, а за девять месяцев 2024 г. – 67 500 человек. В результате повышения размера средней зарплаты сумма погашенных за год исковых требований с осужденных возросла с 300 млн руб. до 400 млн руб.

Во ФСИН также сообщили, что к декабрю прошлого года во всех территориальных управлениях ФСИН, за исключением управлений в Запорожской и Херсонской областях, создано более 420 учреждений для исполнения наказания в виде принудительных работ. Всего в таких учреждениях могут находиться 52 000 человек.

В декабре президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что число осужденных в России снижается. Он также призвал власти продолжать работу по уменьшению количества «тюремного населения» страны и обратить внимание, в каких условиях содержатся получившие приговор люди, поскольку в этой сфере сейчас «очень много проблем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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