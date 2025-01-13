Средняя зарплата осужденных к принудительным работам выросла до 32 000 рублей

Во ФСИН также сообщили, что к декабрю прошлого года во всех территориальных управлениях ФСИН, за исключением управлений в Запорожской и Херсонской областях, создано более 420 учреждений для исполнения наказания в виде принудительных работ. Всего в таких учреждениях могут находиться 52 000 человек.