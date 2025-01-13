Средняя зарплата осужденных к принудительным работам выросла до 32 000 рублей
Среднемесячная зарплата осужденных к принудительным работам в прошлом году выросла с 24 000 руб. до 32 000 руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
За 2023 г. наказанию в виде принудительных работ подверглись 60 000 осужденных, а за девять месяцев 2024 г. – 67 500 человек. В результате повышения размера средней зарплаты сумма погашенных за год исковых требований с осужденных возросла с 300 млн руб. до 400 млн руб.
Во ФСИН также сообщили, что к декабрю прошлого года во всех территориальных управлениях ФСИН, за исключением управлений в Запорожской и Херсонской областях, создано более 420 учреждений для исполнения наказания в виде принудительных работ. Всего в таких учреждениях могут находиться 52 000 человек.
В декабре президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что число осужденных в России снижается. Он также призвал власти продолжать работу по уменьшению количества «тюремного населения» страны и обратить внимание, в каких условиях содержатся получившие приговор люди, поскольку в этой сфере сейчас «очень много проблем».