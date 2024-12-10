Путин: количество осужденных в России снижается

В октябре 2023 г. заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов привел данные по числу осужденных, находящихся в российских колониях. По его словам, 10 лет назад «контингент в местах лишения свободы» достигал почти 700 000 человек, сейчас – порядка 266 000 находятся в исправительных колониях. Замминистра при этом отметил, что «проблема рецидива остается».