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Путин: количество осужденных в России снижается

Ведомости

Число осужденных в России снижается, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Что касается количества содержащихся в таких учреждениях [СИЗО] людей, то в целом все-таки оно снижается, насколько я понимаю. <...> Так же как и количество осужденных, в местах лишения свободы», – сказал президент.

На встрече Путин заявил, что власти должны продолжать работу по снижению количества «тюремного населения» России: «во-вторых, конечно, должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся – здесь очень много проблем».

В октябре 2023 г. заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов привел данные по числу осужденных, находящихся в российских колониях. По его словам, 10 лет назад «контингент в местах лишения свободы» достигал почти 700 000 человек, сейчас – порядка 266 000 находятся в исправительных колониях. Замминистра при этом отметил, что «проблема рецидива остается».

«Ведомости» в апреле 2022 г. со ссылкой на доклад Совета Европы писали, что Россия – лидер в Европе по количеству «тюремного населения». На втором месте оказалась Турция с более 270 000 заключенных, на третьем – Великобритания с 87 035 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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