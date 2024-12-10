Путин: количество осужденных в России снижается
Число осужденных в России снижается, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Что касается количества содержащихся в таких учреждениях [СИЗО] людей, то в целом все-таки оно снижается, насколько я понимаю. <...> Так же как и количество осужденных, в местах лишения свободы», – сказал президент.
На встрече Путин заявил, что власти должны продолжать работу по снижению количества «тюремного населения» России: «во-вторых, конечно, должны обратить внимание, в каких условиях люди содержатся – здесь очень много проблем».
В октябре 2023 г. заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов привел данные по числу осужденных, находящихся в российских колониях. По его словам, 10 лет назад «контингент в местах лишения свободы» достигал почти 700 000 человек, сейчас – порядка 266 000 находятся в исправительных колониях. Замминистра при этом отметил, что «проблема рецидива остается».
«Ведомости» в апреле 2022 г. со ссылкой на доклад Совета Европы писали, что Россия – лидер в Европе по количеству «тюремного населения». На втором месте оказалась Турция с более 270 000 заключенных, на третьем – Великобритания с 87 035 человек.