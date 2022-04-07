В российских тюрьмах стало меньше заключенных на фоне пандемии

Россия – лидер в Европе по количеству тюремного населения, следует из доклада Совета Европы (СЕ), в котором приводится ежегодная статистика по пенитенциарной системе. Данные отчета основаны на ответах, полученных от 49 тюремных администраций, в том числе России, и охватывают ситуацию по состоянию на 31 января 2021 г. В российских тюрьмах содержалось 478 714 заключенных. На 2-м месте по этому показателю находится Турция (272 115), на третьем – Великобритания (87 035).