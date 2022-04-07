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В российских тюрьмах стало меньше заключенных на фоне пандемии

Плотность в тюрьмах составляет 66,6 заключенного на 100 мест
Марина Царева
Сергей Портер / Ведомости

Россия – лидер в Европе по количеству тюремного населения, следует из доклада Совета Европы (СЕ), в котором приводится ежегодная статистика по пенитенциарной системе. Данные отчета основаны на ответах, полученных от 49 тюремных администраций, в том числе России, и охватывают ситуацию по состоянию на 31 января 2021 г. В российских тюрьмах содержалось 478 714 заключенных. На 2-м месте по этому показателю находится Турция (272 115), на третьем – Великобритания (87 035).

Статистика фиксирует снижение числа заключенных по сравнению с 2020 г. во всей Европе. В СЕ считают, что разгрузить тюрьмы помогла пандемия коронавируса. В случае с Россией число заключенных сократилось на 40 000 человек, по состоянию на 31 января 2021 г. в российских тюрьмах содержалось 519 618 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных