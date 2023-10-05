Минюст: число осужденных в колониях за 10 лет сократилось более чем в два раза
В российских колониях за последние 10 лет сократилось количество осужденных более чем в 2,5 раза, сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.
«Если 10 лет назад у нас количество контингентов в местах лишения свободы достигал почти 700 000 человек, то сейчас у нас порядка 266 000 находятся в исправительных колониях», – сказал Вуколов на выездном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству по теме ресоциализации осужденных.
Заместитель министра при этом отметил, что «проблема рецидива остается». Он также рассказал о создании «системы исправительных центров», в которых работает около 30 000 человек.
В январе 2023 г. ФСИН России сообщила о 433 000 заключенных в колониях – с начала прошлого года количество заключенных в УИС сократилось на 32 000 человек (в январе 2022 г. – 465 000 заключенных).
В апреле 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на доклад Совета Европы (СЕ) писали, что Россия – лидер в Европе по количеству тюремного населения. На втором месте оказалась Турция с более 270 000 заключенных, на третьем – Великобритания с 87 035 человек. Статистика совета при этом отмечала снижение числа заключенных по сравнению с 2020 г. во всей Европе, что могло быть связано с пандемия коронавируса. В случае с Россией тогда число заключенных сократилось на 40 000 человек.