Минюст: число осужденных в колониях за 10 лет сократилось более чем в два раза

В апреле 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на доклад Совета Европы (СЕ) писали, что Россия – лидер в Европе по количеству тюремного населения. На втором месте оказалась Турция с более 270 000 заключенных, на третьем – Великобритания с 87 035 человек. Статистика совета при этом отмечала снижение числа заключенных по сравнению с 2020 г. во всей Европе, что могло быть связано с пандемия коронавируса. В случае с Россией тогда число заключенных сократилось на 40 000 человек.