Суд оштрафовал Google на 8 млрд рублей за неуплату штрафов
Чертановский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 8 млрд руб. за неуплату прошлых штрафов. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Компания признана виновной по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). О каком конкретно деле идет речь, не уточняется.
18 ноября 2024 г. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн руб. за неудаление информации, запрещенной в России. Компанию признали виновной по ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).
В октябре того же года российский суд назначил Google штраф в два ундециллиона (единица с 36 нулями) руб., поскольку компания не выполнила требования о восстановлении аккаунтов 17 российских телеканалов на YouTube. Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты СМИ или выплатить неустойку при невыполнении требования. Его решение необходимо исполнить в течение девяти месяцев с момента вступления в силу. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 000 руб. Сумма увеличивается вдвое каждую неделю до выполнения судебного решения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сумма иска российских телеканалов к Google «исполнена символизма». По его мнению, такие требования демонстрируют суть их претензий к зарубежной компании.