В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом А из-за голубики
Гепатит А был диагностирован у 12 человек в Нидерландах после употребления голубики, купленной в сети супермаркетов Albert Heijn. Об этом сообщает портал Nu.nl со ссылкой на представителя Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) Элко Франца.
Возраст зараженных – от 25 до 77 лет.
«Двое пациентов настолько больны, что их пришлось госпитализировать», – сообщил Франц.
По словам эксперта, вероятно, гепатит А попал на голубику во время сбора урожая – это могло произойти в случае, если зараженный сборщик ягод не помыл руки после посещения туалета. Отмечается вероятность инфицирования вирусом сотен людей. В настоящее время торговая сеть отозвала пакеты с голубикой из супермаркетов, покупателей призывают возвращать ягоды в магазин. Но, возможно, многие ели этот продукт ранее. При этом Франц отмечает, что «большинство людей заболевают гепатитом А лишь в легкой форме или вообще не заболевают». По его словам, далеко не все будут обращаться к врачу, а если заболевание недостаточно тяжелое, тестирование на гепатит А проводиться не будет.
В августе 2024 г. Минздрав России включил в программу профилактических медицинских осмотров исследование на гепатит С. Анализ на антитела к гепатиту С будет проводиться раз в 10 лет для людей старше 25 лет. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на совместном совещании министерства и Народного фронта, заявлял, что новый федпроект по борьбе с гепатитом С, реализация которого с 2025 г. запланирована в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», включит пять целевых показателей. В том числе к 2030 г. излечиться от хронического вирусного гепатита C (ХГС) должны 334 019 пациентов, в то время как в 2023 г. этот показатель составил лишь 34 122 вылечившихся.