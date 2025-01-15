В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом А из-за голубики

В августе 2024 г. Минздрав России включил в программу профилактических медицинских осмотров исследование на гепатит С. Анализ на антитела к гепатиту С будет проводиться раз в 10 лет для людей старше 25 лет. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на совместном совещании министерства и Народного фронта, заявлял, что новый федпроект по борьбе с гепатитом С, реализация которого с 2025 г. запланирована в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», включит пять целевых показателей. В том числе к 2030 г. излечиться от хронического вирусного гепатита C (ХГС) должны 334 019 пациентов, в то время как в 2023 г. этот показатель составил лишь 34 122 вылечившихся.