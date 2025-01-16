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Песков: очищающим пляжи от мазута волонтерам окажут необходимую медпомощь

Ведомости

Помогающим в очистке Черного моря от нефтепродуктов волонтерам будет оказываться вся необходимая медицинская помощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, информация о том, что волонтеры обращались за медицинской помощью после участия в работах по очистке пляжей, известна правительственной комиссии. Об этом знает вице-премьер РФ Виталий Савельев, про ситуацию сообщается президенту РФ Владимиру Путину.

«Конечно, те, кто там самоотверженно работают, могут подвергаться вредному влиянию. При необходимости, конечно, вся необходимая помощь волонтерам оказывается и будет оказываться», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента указал на важность того, чтобы волонтеры координировали свою работу с правительственной комиссией.

15 января министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что в регионе с декабря 2024 г. зафиксировано 146 обращений за медпомощью со стороны специалистов и волонтеров, принявших участие в работах по очистке пляжей от мазута. Из них 14 получили помощь амбулаторно, троим понадобилась госпитализация. К настоящему моменту все обратившиеся здоровы и выписаны из мест оказания помощи, отметил Филиппов.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на дне Черного моря после крушения судов и разлива топлива может оставаться примерно 5000 т мазута. Минтранс России пообещал откачать мазут с «Волгонефти 239» до конца января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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