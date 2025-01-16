Песков: очищающим пляжи от мазута волонтерам окажут необходимую медпомощь

15 января министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что в регионе с декабря 2024 г. зафиксировано 146 обращений за медпомощью со стороны специалистов и волонтеров, принявших участие в работах по очистке пляжей от мазута. Из них 14 получили помощь амбулаторно, троим понадобилась госпитализация. К настоящему моменту все обратившиеся здоровы и выписаны из мест оказания помощи, отметил Филиппов.