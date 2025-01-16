Песков: очищающим пляжи от мазута волонтерам окажут необходимую медпомощь
Помогающим в очистке Черного моря от нефтепродуктов волонтерам будет оказываться вся необходимая медицинская помощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, информация о том, что волонтеры обращались за медицинской помощью после участия в работах по очистке пляжей, известна правительственной комиссии. Об этом знает вице-премьер РФ Виталий Савельев, про ситуацию сообщается президенту РФ Владимиру Путину.
«Конечно, те, кто там самоотверженно работают, могут подвергаться вредному влиянию. При необходимости, конечно, вся необходимая помощь волонтерам оказывается и будет оказываться», – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента указал на важность того, чтобы волонтеры координировали свою работу с правительственной комиссией.
15 января министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что в регионе с декабря 2024 г. зафиксировано 146 обращений за медпомощью со стороны специалистов и волонтеров, принявших участие в работах по очистке пляжей от мазута. Из них 14 получили помощь амбулаторно, троим понадобилась госпитализация. К настоящему моменту все обратившиеся здоровы и выписаны из мест оказания помощи, отметил Филиппов.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на дне Черного моря после крушения судов и разлива топлива может оставаться примерно 5000 т мазута. Минтранс России пообещал откачать мазут с «Волгонефти 239» до конца января.