Роспотребнадзор усилит контроль за содержанием опасных веществ в Черном море

В зоне ЧС специалисты ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды. Всего с начала работ проведено 937 исследований питьевой воды, 3254 исследования атмосферного воздуха и 361 исследование готовых блюд из полевых кухонь и мест проживания волонтеров. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора исследуют песок после проведения работ по очистке от нефтепродуктов. В целях оценки потенциального воздействия на здоровье населения также проводится отбор проб морской воды, воздуха, прибрежного песка и почвы.