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Роспотребнадзор усилит контроль за содержанием опасных веществ в Черном море

Ведомости

Роспотребнадзор вводит усиленный контроль за содержанием потенциально опасных веществ, в том числе мазута, в Черном море для оценки безопасности выловленной рыбы и морепродуктов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Роспотребнадзор расширит лабораторные мощности на Черноморском побережье для укрепления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды и безопасности морепродуктов. С этой целью ведомство задействует усиленные лаборатории в Анапе и Ялте. К настоящему моменту проведено 102 исследования. Предпринимаются необходимые меры для защиты здоровья населения.

В зоне ЧС специалисты ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды. Всего с начала работ проведено 937 исследований питьевой воды, 3254 исследования атмосферного воздуха и 361 исследование готовых блюд из полевых кухонь и мест проживания волонтеров. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора исследуют песок после проведения работ по очистке от нефтепродуктов. В целях оценки потенциального воздействия на здоровье населения также проводится отбор проб морской воды, воздуха, прибрежного песка и почвы.

15 января министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов рассказал, что в регионе с декабря 2024 г. зафиксировано 146 обращений за медицинской помощью из числа специалистов и волонтеров после участия в работах по очистке пляжей от нефтепродуктов. Из 146 обратившихся 14 получили помощь амбулаторно, троим понадобилась госпитализация. Сейчас все обратившиеся здоровы и выписаны из мест оказания помощи, уточнил министр.

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне Черного моря после их крушения и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута. Минтранс РФ пообещал до конца января откачать мазут с «Волгонефти 239».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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