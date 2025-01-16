Роспотребнадзор усилит контроль за содержанием опасных веществ в Черном море
Роспотребнадзор вводит усиленный контроль за содержанием потенциально опасных веществ, в том числе мазута, в Черном море для оценки безопасности выловленной рыбы и морепродуктов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
Роспотребнадзор расширит лабораторные мощности на Черноморском побережье для укрепления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды и безопасности морепродуктов. С этой целью ведомство задействует усиленные лаборатории в Анапе и Ялте. К настоящему моменту проведено 102 исследования. Предпринимаются необходимые меры для защиты здоровья населения.
В зоне ЧС специалисты ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды. Всего с начала работ проведено 937 исследований питьевой воды, 3254 исследования атмосферного воздуха и 361 исследование готовых блюд из полевых кухонь и мест проживания волонтеров. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора исследуют песок после проведения работ по очистке от нефтепродуктов. В целях оценки потенциального воздействия на здоровье населения также проводится отбор проб морской воды, воздуха, прибрежного песка и почвы.
15 января министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов рассказал, что в регионе с декабря 2024 г. зафиксировано 146 обращений за медицинской помощью из числа специалистов и волонтеров после участия в работах по очистке пляжей от нефтепродуктов. Из 146 обратившихся 14 получили помощь амбулаторно, троим понадобилась госпитализация. Сейчас все обратившиеся здоровы и выписаны из мест оказания помощи, уточнил министр.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне Черного моря после их крушения и разлива топлива может оставаться около 5000 т мазута. Минтранс РФ пообещал до конца января откачать мазут с «Волгонефти 239».