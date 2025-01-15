В Краснодарском крае 146 человек обратились за медпомощью после работы с мазутом

В сообщении министр напомнил, что в Анапе для оказания медицинской помощи всем причастным к ликвидации выбросов мазута установлены шесть врачебно-фельдшерских постов, пять из которых находятся на базе пунктов обогрева на пляжах Благовещенской, Витязево, в районе реки Можепсин, на Пионерском проспекте и в Джемете, в каждом из пунктов дежурят два медицинских специалиста. Еще один пункт расположен в помещении по спасению загрязненных птиц. В пунктах обогрева также расположены памятки по мерам безопасности при работе нефтепродуктами.