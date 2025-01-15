В Краснодарском крае 146 человек обратились за медпомощью после работы с мазутом
В Краснодарском крае с декабря 2024 г. зафиксировано 146 обращений за медицинской помощью после участия в работах по очистке пляжей от мазута, сообщил министр здравоохранения области Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.
По информации министра с 18 декабря 2024 г. было зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью из числа специалистов и волонтеров, которые занимаются очисткой берегов Краснодарского края от загрязнения нефтепродуктами. Из 146 обратившихся 14 получили помощь амбулаторно, троим была необходима госпитализация. Филиппов заявляет, что все обратившиеся здоровы и выписаны из мест, где им была оказана помощь. В Крыму подобных обращений не поступало.
В сообщении министр напомнил, что в Анапе для оказания медицинской помощи всем причастным к ликвидации выбросов мазута установлены шесть врачебно-фельдшерских постов, пять из которых находятся на базе пунктов обогрева на пляжах Благовещенской, Витязево, в районе реки Можепсин, на Пионерском проспекте и в Джемете, в каждом из пунктов дежурят два медицинских специалиста. Еще один пункт расположен в помещении по спасению загрязненных птиц. В пунктах обогрева также расположены памятки по мерам безопасности при работе нефтепродуктами.
Филиппов рассказал, что на береговой линии функционирует штаб территориального центра медицины катастроф Краснодарского края, оснащенный всем необходимым для оказания оперативной медицинской помощи. Мобильная медицинская бригада ТЦМК патрулирует побережье вдоль полосы выбросов нефтепродуктов. В случае отравления нефтепродуктами в ГБУЗ «Городская больница Анапы» организовано 14 резервных коек с подачей кислорода.
Координирует работу медицинских служб на месте трагедии помощник министра здравоохранения РФ Оксана Гусева.
Министерство транспорта России 15 января пообещало до конца месяца закончить откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» в Черном море. По словам главы министерства в Краснодарском крае подготовлены две площадки для утилизации собранного мазута, отвечающие всем экологическим и техническим требованиям.