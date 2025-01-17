Куренков предупредил о контроле за сроками ликвидации последствий ЧС с танкерами
Контроль за соблюдением сроков исполнения мероприятий плана ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе будет пристальным. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации ЧС.
По словам Куренкова, оперативная группа ведомства под его руководством на протяжении недели работала в Краснодарском крае и на Крымском полуострове. К 17 января завершена обваловка кормы «Волгонефти 239», укрепляется внешний обвалочный контур. Начаты откачка и вывоз нефтепродуктов с кормы судна. Мероприятия планируется завершить до конца января. Анализируются сценарии подъема затонувших фрагментов двух танкеров.
«Прошу всех должностных лиц подойти к его выполнению со всей ответственностью. В случае возникновения трудностей любого характера незамедлительно информировать оперативный штаб для выработки требуемых решений», – подчеркнул глава МЧС.
17 января Морспасслужба приступила к первому этапу откачки нефтепродуктов из «Волгонефти 239», стоящей на мели у мыса Панагия. Ведомство разработало проект по откачке мазута и его утилизации. Согласно плану, два судовых насоса и электронасосный агрегат будут подавать мазут в битумовозы. Для исключения рисков работы будут вестись исключительно в благоприятную погоду. Откачку мазута планируется закончить до конца января 2025 г.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Куренков подчеркивал, что эффективность и темпы работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов зависят от выполнения взаимосвязанных мероприятий.