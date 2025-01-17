Куренков предупредил о контроле за сроками ликвидации последствий ЧС с танкерами

17 января Морспасслужба приступила к первому этапу откачки нефтепродуктов из «Волгонефти 239», стоящей на мели у мыса Панагия. Ведомство разработало проект по откачке мазута и его утилизации. Согласно плану, два судовых насоса и электронасосный агрегат будут подавать мазут в битумовозы. Для исключения рисков работы будут вестись исключительно в благоприятную погоду. Откачку мазута планируется закончить до конца января 2025 г.