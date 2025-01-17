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Куренков предупредил о контроле за сроками ликвидации последствий ЧС с танкерами

Ведомости

Контроль за соблюдением сроков исполнения мероприятий плана ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе будет пристальным. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации ЧС.

По словам Куренкова, оперативная группа ведомства под его руководством на протяжении недели работала в Краснодарском крае и на Крымском полуострове. К 17 января завершена обваловка кормы «Волгонефти 239», укрепляется внешний обвалочный контур. Начаты откачка и вывоз нефтепродуктов с кормы судна. Мероприятия планируется завершить до конца января. Анализируются сценарии подъема затонувших фрагментов двух танкеров.

«Прошу всех должностных лиц подойти к его выполнению со всей ответственностью. В случае возникновения трудностей любого характера незамедлительно информировать оперативный штаб для выработки требуемых решений», – подчеркнул глава МЧС.

17 января Морспасслужба приступила к первому этапу откачки нефтепродуктов из «Волгонефти 239», стоящей на мели у мыса Панагия. Ведомство разработало проект по откачке мазута и его утилизации. Согласно плану, два судовых насоса и электронасосный агрегат будут подавать мазут в битумовозы. Для исключения рисков работы будут вестись исключительно в благоприятную погоду. Откачку мазута планируется закончить до конца января 2025 г.

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Куренков подчеркивал, что эффективность и темпы работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов зависят от выполнения взаимосвязанных мероприятий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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