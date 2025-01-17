Самолет Red Wings совершил аварийную посадку в Минводах
Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МЧС Ставропольского края.
Самолет выполнял рейс Минеральные Воды – Ереван. На борту находились 86 пассажиров и четверо членов экипажа.
25 декабря 2024 г. самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение у Актау. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли. 28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил крушение лайнера с лидером РФ Владимиром Путиным по телефону. Глава российского государства принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России. 29 декабря Алиев заявил, что причиной авиакатастрофы стал обстрел с земли. 6 января он отметил, что трагедии можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. 9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль заинтересован в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании крушения азербайджанского самолета для определения причин авиакатастрофы.
15 января Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов азербайджанского лайнера. Согласно ей, командир самолета самостоятельно принял решение вернуться в Баку, при этом российские диспетчеры предложили ему несколько вариантов для посадки на территории РФ. В минтрансе Казахстана заявили, что до публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из сети, «не имеющие какого-либо официального источника».