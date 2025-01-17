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Самолет Red Wings совершил аварийную посадку в Минводах

Ведомости

Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МЧС Ставропольского края.

Самолет выполнял рейс Минеральные Воды – Ереван. На борту находились 86 пассажиров и четверо членов экипажа.

25 декабря 2024 г. самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение у Актау. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли. 28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил крушение лайнера с лидером РФ Владимиром Путиным по телефону. Глава российского государства принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России. 29 декабря Алиев заявил, что причиной авиакатастрофы стал обстрел с земли. 6 января он отметил, что трагедии можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. 9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль заинтересован в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании крушения азербайджанского самолета для определения причин авиакатастрофы.

15 января Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов азербайджанского лайнера. Согласно ей, командир самолета самостоятельно принял решение вернуться в Баку, при этом российские диспетчеры предложили ему несколько вариантов для посадки на территории РФ. В минтрансе Казахстана заявили, что до публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из сети, «не имеющие какого-либо официального источника».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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