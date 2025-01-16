Минтранс Казахстана не стал комментировать неофициальные данные о крушении борта

15 января Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов Embraer E190. Согласно ей, сначала экипаж был готов садиться в Грозном, но отказался и решил лететь в Баку. Потом командир судна запросил погоду в аэропорту Минеральных Вод и принял решение следовать туда (время 8:17:19). Через 4 минуты пилот попросил у диспетчера погоду в Махачкале: «У меня самолет теряет управление. Дайте Махачкалу». Через 6 минут начались переговоры экипажа с диспетчерами из Ростова – пилот заявил, что теперь они следуют в Баку. Спустя еще несколько минут ростовский диспетчер порекомендовал снова приземлиться в Махачкале. КВС повторил намерение лететь в столицу Азербайджана.