Минтранс Казахстана не стал комментировать неофициальные данные о крушении борта
У расшифровки переговоров потерпевшего крушения самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) нет официального источника. Об этом сообщило министерство транспорта Казахстана на своем сайте.
«До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», – уточнили в ведомстве.
Там добавили, что комиссия по расследованию авиапроисшествия минтранса продолжит работу для установления причин произошедшего.
15 января Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов Embraer E190. Согласно ей, сначала экипаж был готов садиться в Грозном, но отказался и решил лететь в Баку. Потом командир судна запросил погоду в аэропорту Минеральных Вод и принял решение следовать туда (время 8:17:19). Через 4 минуты пилот попросил у диспетчера погоду в Махачкале: «У меня самолет теряет управление. Дайте Махачкалу». Через 6 минут начались переговоры экипажа с диспетчерами из Ростова – пилот заявил, что теперь они следуют в Баку. Спустя еще несколько минут ростовский диспетчер порекомендовал снова приземлиться в Махачкале. КВС повторил намерение лететь в столицу Азербайджана.
В 8:39:09 экипаж сообщил диспетчеру из Ростова, что двигатели работают, но отказала система управления элеронами и рулем высоты. Через минуту пилот запросил погоду в Актау, и в 9:02 у экипажа рейса начались переговоры уже с вышкой в Казахстане. В 9:23 диспетчер из Актау разрешил посадку, а к 9:27 переговоры завершились окончательно.
25 декабря 2024 г. самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение у Актау. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причиной авиакатастрофы стал обстрел с земли. Днем ранее Алиев в телефонном разговоре обсудил крушение лайнера с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.