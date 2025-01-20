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Рособрнадзор одобрил идею по упрощению сдачи ОГЭ в ряде регионов

Ведомости

Рособрнадзор поддержал идею проведения в ряде регионов пилотного проекта, по которому для получения аттестата нужно будет сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено сейчас. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

17 января депутаты от разных фракций внесли в Госдуму законопроект, позволяющий сдавать в рамках ОГЭ только два обязательных предмета. В случае его принятия норма будет распространяться на Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую и Ростовскую области, Северную Осетию. Авторы инициативы ожидают, что упрощение сдачи ОГЭ в виде сокращения числа обязательных предметов позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации среднего профессионального образования (СПО).

«Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта в регионах России, изъявивших желание участвовать в данном проекте», – говорится в сообщении ведомства.

В надзорной службе отметили, что считают необходимым модернизацию проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и учет результатов экзаменов при приеме в 10-е классы и СПО.

Россия испытывает дефицит в квалифицированных рабочих, говорил в ноябре 2024 г. глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза. Председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов в ходе правительственного часа в ноябре заявил, что среди «болевых точек» СПО – недостаточная профориентационная работа в школах. Кроме того, и работодатели от нее часто уклоняются, поскольку им малоинтересны школьники и студенты-первокурсники, полагает парламентарий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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