Рособрнадзор одобрил идею по упрощению сдачи ОГЭ в ряде регионов

Россия испытывает дефицит в квалифицированных рабочих, говорил в ноябре 2024 г. глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза. Председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов в ходе правительственного часа в ноябре заявил, что среди «болевых точек» СПО – недостаточная профориентационная работа в школах. Кроме того, и работодатели от нее часто уклоняются, поскольку им малоинтересны школьники и студенты-первокурсники, полагает парламентарий.