Рособрнадзор одобрил идею по упрощению сдачи ОГЭ в ряде регионов
Рособрнадзор поддержал идею проведения в ряде регионов пилотного проекта, по которому для получения аттестата нужно будет сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено сейчас. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
17 января депутаты от разных фракций внесли в Госдуму законопроект, позволяющий сдавать в рамках ОГЭ только два обязательных предмета. В случае его принятия норма будет распространяться на Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую и Ростовскую области, Северную Осетию. Авторы инициативы ожидают, что упрощение сдачи ОГЭ в виде сокращения числа обязательных предметов позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации среднего профессионального образования (СПО).
«Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта в регионах России, изъявивших желание участвовать в данном проекте», – говорится в сообщении ведомства.
В надзорной службе отметили, что считают необходимым модернизацию проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и учет результатов экзаменов при приеме в 10-е классы и СПО.
Россия испытывает дефицит в квалифицированных рабочих, говорил в ноябре 2024 г. глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза. Председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов в ходе правительственного часа в ноябре заявил, что среди «болевых точек» СПО – недостаточная профориентационная работа в школах. Кроме того, и работодатели от нее часто уклоняются, поскольку им малоинтересны школьники и студенты-первокурсники, полагает парламентарий.