В ГД внесут законопроект о приоритетном трудоустройстве жен мобилизованных
Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 22 января внесут в Госдуму законопроект о наделении жен мобилизованных преимуществом при устройстве на работу в государственные организации и воинские части, а также на сохранение должности при сокращении штата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст проекта.
Жен мобилизованных также предлагается приоритетно направлять на профессиональное обучение и дополнительное образование в очной форме, сохраняя среднюю заработную плату. По мнению авторов инициативы, это позволит повысить уровень жизни семей мобилизованных.
Замруководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов пояснил, что государство должно позаботиться о семьях мобилизованных и создать все условия для профессионального развития их жен, защитив их от сокращения и предоставив возможность карьерного роста.
21 января депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении неоплачиваемых отпусков для родителей и супругов раненых участников спецоперации. Согласно пояснительной записке, для них продолжительность отпуска вырастет до 35 календарных дней в год. Сейчас работники, ухаживающие за родственником с инвалидностью I группы, имеют право на дополнительный 14-дневный отпуск за собственный счет. В пояснительной записке отмечается, что закрепленного в законе срока часто недостаточно для полноценного ухода за раненым или тяжелобольным родственником.