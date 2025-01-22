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В ГД внесут законопроект о приоритетном трудоустройстве жен мобилизованных

Ведомости

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 22 января внесут в Госдуму законопроект о наделении жен мобилизованных преимуществом при устройстве на работу в государственные организации и воинские части, а также на сохранение должности при сокращении штата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст проекта.

Жен мобилизованных также предлагается приоритетно направлять на профессиональное обучение и дополнительное образование в очной форме, сохраняя среднюю заработную плату. По мнению авторов инициативы, это позволит повысить уровень жизни семей мобилизованных.

Замруководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов пояснил, что государство должно позаботиться о семьях мобилизованных и создать все условия для профессионального развития их жен, защитив их от сокращения и предоставив возможность карьерного роста.

21 января депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении неоплачиваемых отпусков для родителей и супругов раненых участников спецоперации. Согласно пояснительной записке, для них продолжительность отпуска вырастет до 35 календарных дней в год. Сейчас работники, ухаживающие за родственником с инвалидностью I группы, имеют право на дополнительный 14-дневный отпуск за собственный счет. В пояснительной записке отмечается, что закрепленного в законе срока часто недостаточно для полноценного ухода за раненым или тяжелобольным родственником.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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