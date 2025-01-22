В ГД внесут законопроект о приоритетном трудоустройстве жен мобилизованных

21 января депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении неоплачиваемых отпусков для родителей и супругов раненых участников спецоперации. Согласно пояснительной записке, для них продолжительность отпуска вырастет до 35 календарных дней в год. Сейчас работники, ухаживающие за родственником с инвалидностью I группы, имеют право на дополнительный 14-дневный отпуск за собственный счет. В пояснительной записке отмечается, что закрепленного в законе срока часто недостаточно для полноценного ухода за раненым или тяжелобольным родственником.