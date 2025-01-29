В московском метро запустили посвященный китайскому Новому году поезд
В Москве начал курсировать тематический поезд метро, посвященный китайскому Новому году, сообщает портал мэра Москвы mos.ru.
Портал сообщает, что поезд запущен на Арбатско-Покровской линии метро и будет ходить в течение месяца.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что поезд также посвящен добрым взаимоотношениям между Москвой и Пекином.
Состав имеет красный цвет, что символизирует счастье, радость, удачу и процветание. На внешней части вагонов расположены змея – символ 2025 г. и китайский дракон – символ доброго начала. На головных вагонах размещены изображения держащихся за лапы русского медведя и китайской панды в национальных костюмах. Внутри вагоны украшены фотографиями празднования Нового года в Китае.
До 9 февраля на 20 московских площадках будет проходить фестиваль в честь китайского Нового года. Мероприятие является частью перекрестной программы Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024–2025 гг. по решению лидеров двух стран. В этом году площадками для фестиваля станут два десятка локаций в центре города, включая Манежную, Тверскую и Болотную площади, Камергерский и Столешников переулки, Тверской бульвар, Новый Арбат, ВДНХ и Московский зоопарк. Одна из целей фестиваля – взаимный обмен традициями россиян и китайцев.