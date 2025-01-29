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В московском метро запустили посвященный китайскому Новому году поезд

Ведомости

В Москве начал курсировать тематический поезд метро, посвященный китайскому Новому году, сообщает портал мэра Москвы mos.ru.

Портал сообщает, что поезд запущен на Арбатско-Покровской линии метро и будет ходить в течение месяца.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что поезд также посвящен добрым взаимоотношениям между Москвой и Пекином.

Состав имеет красный цвет, что символизирует счастье, радость, удачу и процветание. На внешней части вагонов расположены змея – символ 2025 г. и китайский дракон – символ доброго начала. На головных вагонах размещены изображения держащихся за лапы русского медведя и китайской панды в национальных костюмах. Внутри вагоны украшены фотографиями празднования Нового года в Китае.

До 9 февраля на 20 московских площадках будет проходить фестиваль в честь китайского Нового года. Мероприятие является частью перекрестной программы Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024–2025 гг. по решению лидеров двух стран. В этом году площадками для фестиваля станут два десятка локаций в центре города, включая Манежную, Тверскую и Болотную площади, Камергерский и Столешников переулки, Тверской бульвар, Новый Арбат, ВДНХ и Московский зоопарк. Одна из целей фестиваля – взаимный обмен традициями россиян и китайцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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