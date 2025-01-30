Максимальный размер пособия по безработице превысит 15 000 рублей
Максимальный размер пособия по безработице в России составит более 15 000 руб. с 1 февраля 2025 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
В ведомстве уточнили, что пособие будет проиндексировано на 9,5%. Таким образом, выплату увеличат на уровень фактической инфляции.
По данным Росстата на ноябрь 2024 г., уровень безработицы в России составляет 2,3%, или 1,8 млн человек. Численность занятых граждан – 74,8 млн.
Пособие по безработице – это социальная государственная поддержка для граждан, признанных безработными официально и находящихся в поиске работы. Пособие выплачивается ежемесячно при условии соблюдения всех требований до тех пор, пока гражданин не трудоустроится. Такая мера поддержки безработных граждан государством существует в России уже более 30 лет. Суммы и условия выплат ежегодно меняются. Размеры выплат, категории, входящие в перечни, причины сокращения и отмены пособий регулирует закон «О занятости населения в Российской Федерации».