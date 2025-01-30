Максимальный размер пособия по безработице превысит 15 000 рублей

Пособие по безработице – это социальная государственная поддержка для граждан, признанных безработными официально и находящихся в поиске работы. Пособие выплачивается ежемесячно при условии соблюдения всех требований до тех пор, пока гражданин не трудоустроится. Такая мера поддержки безработных граждан государством существует в России уже более 30 лет. Суммы и условия выплат ежегодно меняются. Размеры выплат, категории, входящие в перечни, причины сокращения и отмены пособий регулирует закон «О занятости населения в Российской Федерации».