Семь человек погибли из-за падения самолета в густонаселенном районе Филадельфии

Шейнбаум в соцсети X написала о гибели шести граждан Мексики, находившихся на борту воздушного судна. Власти находятся в постоянном контакте с родственниками погибших и заверили, что окажут им поддержку во всем необходимом. Паркер на пресс-конференции сообщила о гибели одного местного жителя Филадельфии, передает Reuters. По его словам, он находился в машине на момент авиакатастрофы. В результате крушения самолета пострадали еще 19 человек.