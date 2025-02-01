Семь человек погибли из-за падения самолета в густонаселенном районе Филадельфии
По меньшей мере семь человек погибли в результате крушения медицинского самолета в густонаселенном районе Филадельфии. Об этом сообщили мэр Филадельфии Черелл Паркер и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
Шейнбаум в соцсети X написала о гибели шести граждан Мексики, находившихся на борту воздушного судна. Власти находятся в постоянном контакте с родственниками погибших и заверили, что окажут им поддержку во всем необходимом. Паркер на пресс-конференции сообщила о гибели одного местного жителя Филадельфии, передает Reuters. По его словам, он находился в машине на момент авиакатастрофы. В результате крушения самолета пострадали еще 19 человек.
1 февраля самолет Learjet 55 разбился в Филадельфии. По данным Федерального управления гражданской авиации США, воздушное судно с шестью людьми потерпело крушение после вылета из аэропорта Северо-Восточная Филадельфия. Авиаперевозчик Jet Rescue Air Ambulance заявил, что на борту были пациентка детского возраста и ее мать. Они возвращались домой в Мексику после того, как ребенок прошел лечение в Филадельфии. Также на борту находились два пилота, фельдшер и врач.
Падение двухмоторного борта привело к взрыву и возгоранию на месте авиакатастрофы. Паркер говорила, что «пострадало несколько домов и транспортных средств».
Авиакатастрофа в США произошла, когда власти продолжают вести расследование крупного инцидента в Вашингтоне, где над рекой Потомак столкнулись самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk. Борт перевозил 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли в результате столкновения.