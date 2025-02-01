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Семь человек погибли из-за падения самолета в густонаселенном районе Филадельфии

Ведомости

По меньшей мере семь человек погибли в результате крушения медицинского самолета в густонаселенном районе Филадельфии. Об этом сообщили мэр Филадельфии Черелл Паркер и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Шейнбаум в соцсети X написала о гибели шести граждан Мексики, находившихся на борту воздушного судна. Власти находятся в постоянном контакте с родственниками погибших и заверили, что окажут им поддержку во всем необходимом. Паркер на пресс-конференции сообщила о гибели одного местного жителя Филадельфии, передает Reuters. По его словам, он находился в машине на момент авиакатастрофы. В результате крушения самолета пострадали еще 19 человек.

1 февраля самолет Learjet 55 разбился в Филадельфии. По данным Федерального управления гражданской авиации США, воздушное судно с шестью людьми потерпело крушение после вылета из аэропорта Северо-Восточная Филадельфия. Авиаперевозчик Jet Rescue Air Ambulance заявил, что на борту были пациентка детского возраста и ее мать. Они возвращались домой в Мексику после того, как ребенок прошел лечение в Филадельфии. Также на борту находились два пилота, фельдшер и врач.

Падение двухмоторного борта привело к взрыву и возгоранию на месте авиакатастрофы. Паркер говорила, что «пострадало несколько домов и транспортных средств».

Авиакатастрофа в США произошла, когда власти продолжают вести расследование крупного инцидента в Вашингтоне, где над рекой Потомак столкнулись самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk. Борт перевозил 64 человека, в вертолете находились три члена экипажа. Все они погибли в результате столкновения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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