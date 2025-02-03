Росавиация ввела временные ограничения на полеты еще в трех аэропортах

По сообщению Минобороны РФ, в ночь на 3 февраля над шестью российскими регионами были перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В небе над Ростовской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 27 дронов, над Волгоградской – 25. Над Астраханской областью были ликвидированы семь беспилотников, над Воронежской – пять. По четыре и два БПЛА российские военные сбили над Белгородской и Курской областями соответственно.