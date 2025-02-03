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Росавиация ввела временные ограничения на полеты еще в трех аэропортах

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Мера была установлена в 7:44 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – подчеркнул Кореняко.

Ранним утром ограничения на полеты вводились в аэропортах Астрахани (Нариманово), Казани, Нижнекамска, Ульяновска (Баратаевка), Волгограда (Гумрак) и Саратова (Гагарин). Позже все они были сняты. Ограничения на полеты в воздушной гавани Волгограда также устанавливались поздним вечером 2 февраля.

По сообщению Минобороны РФ, в ночь на 3 февраля над шестью российскими регионами были перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В небе над Ростовской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 27 дронов, над Волгоградской – 25. Над Астраханской областью были ликвидированы семь беспилотников, над Воронежской – пять. По четыре и два БПЛА российские военные сбили над Белгородской и Курской областями соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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