Росавиация ввела временные ограничения на полеты еще в трех аэропортах
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Мера была установлена в 7:44 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – подчеркнул Кореняко.
Ранним утром ограничения на полеты вводились в аэропортах Астрахани (Нариманово), Казани, Нижнекамска, Ульяновска (Баратаевка), Волгограда (Гумрак) и Саратова (Гагарин). Позже все они были сняты. Ограничения на полеты в воздушной гавани Волгограда также устанавливались поздним вечером 2 февраля.
По сообщению Минобороны РФ, в ночь на 3 февраля над шестью российскими регионами были перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В небе над Ростовской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 27 дронов, над Волгоградской – 25. Над Астраханской областью были ликвидированы семь беспилотников, над Воронежской – пять. По четыре и два БПЛА российские военные сбили над Белгородской и Курской областями соответственно.