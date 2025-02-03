Ночью над российскими регионами уничтожены 70 дронов

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин писал в своем Telegram-канале, что падение одного из дронов привело к возгоранию, обошлось без пострадавших. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь в двух районах региона были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также рассказал, что БПЛА были уничтожены в семи районах области, предварительно, пострадавших и разрушений не зафиксировано.