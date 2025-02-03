Ночью над российскими регионами уничтожены 70 дронов
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
В небе над Ростовской областью были ликвидированы 27 дронов, над Волгоградской – 25. Еще семь беспилотников российские военные уничтожили над Астраханской областью, пять – над Воронежской, четыре – над Белгородской и два – над Курской.
Ранним утром 3 февраля Росавиация установила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани (Нариманово), Казани, Нижнекамска, Ульяновска (Баратаевка), Волгограда (Гумрак) и Саратова (Гагарин). Позже ограничения были сняты во всех воздушных гаванях, кроме аэропорта Ульяновска.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин писал в своем Telegram-канале, что падение одного из дронов привело к возгоранию, обошлось без пострадавших. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь в двух районах региона были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также рассказал, что БПЛА были уничтожены в семи районах области, предварительно, пострадавших и разрушений не зафиксировано.