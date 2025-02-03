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Ночью над российскими регионами уничтожены 70 дронов

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

В небе над Ростовской областью были ликвидированы 27 дронов, над Волгоградской – 25. Еще семь беспилотников российские военные уничтожили над Астраханской областью, пять – над Воронежской, четыре – над Белгородской и два – над Курской.

Ранним утром 3 февраля Росавиация установила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани (Нариманово), Казани, Нижнекамска, Ульяновска (Баратаевка), Волгограда (Гумрак) и Саратова (Гагарин). Позже ограничения были сняты во всех воздушных гаванях, кроме аэропорта Ульяновска.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин писал в своем Telegram-канале, что падение одного из дронов привело к возгоранию, обошлось без пострадавших. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь в двух районах региона были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также рассказал, что БПЛА были уничтожены в семи районах области, предварительно, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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