В России создали центр мРНК-технологий для разработки инновационных лекарств

23 января директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что испытания вакцин против рака почек, груди и поджелудочной железы начнут в конце этого или начале следующего года.