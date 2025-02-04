В России создали центр мРНК-технологий для разработки инновационных лекарств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании научно-технологического центра развития технологий матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК). На их основе планируют производить инновационные лекарства, в том числе для лечения онкологии. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Центр будет работать в формате консорциума и не будет иметь статуса юридического лица. В его состав войдут 17 научных институтов, что позволит объединить усилия в данной области.
«Ранее из резервного фонда правительства России на закупку оборудования для создания производства инновационных лекарственных препаратов на основе мРНК выделили около 600 млн руб.», – отметили в кабмине.
Основное внимание центра будет уделено всестороннему развитию мРНК-технологий, направленных на создание и производство современных лекарственных препаратов для лечения и профилактики различных заболеваний, включая тяжелые формы болезней.
23 января директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что испытания вакцин против рака почек, груди и поджелудочной железы начнут в конце этого или начале следующего года.