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В России создали центр мРНК-технологий для разработки инновационных лекарств

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании научно-технологического центра развития технологий матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК). На их основе планируют производить инновационные лекарства, в том числе для лечения онкологии. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Центр будет работать в формате консорциума и не будет иметь статуса юридического лица. В его состав войдут 17 научных институтов, что позволит объединить усилия в данной области.

«Ранее из резервного фонда правительства России на закупку оборудования для создания производства инновационных лекарственных препаратов на основе мРНК выделили около 600 млн руб.», – отметили в кабмине. 

Основное внимание центра будет уделено всестороннему развитию мРНК-технологий, направленных на создание и производство современных лекарственных препаратов для лечения и профилактики различных заболеваний, включая тяжелые формы болезней.

23 января директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что испытания вакцин против рака почек, груди и поджелудочной железы начнут в конце этого или начале следующего года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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