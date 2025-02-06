ВС РФ сорвали ночную попытку ВСУ атаковать север Астраханской области

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин 3 февраля сообщал, что украинские военные предприняли попытку атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты в регионе. По его информации, в результате падения одного из дронов возникло возгорание, но обошлось без жертв и пострадавших. Росавиация после этого вводила временные ограничения на полеты из аэропорта Астрахани.