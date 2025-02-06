ВС РФ сорвали ночную попытку ВСУ атаковать север Астраханской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать север Астраханской области. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Ахтубинского района.
«Силовые структуры отработали штатно. Повреждений и пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Режим опасности атаки БПЛА в Ахтубинском районе действовал с 2:34 до 8:30.
Глава Астраханской области Игорь Бабушкин 3 февраля сообщал, что украинские военные предприняли попытку атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты в регионе. По его информации, в результате падения одного из дронов возникло возгорание, но обошлось без жертв и пострадавших. Росавиация после этого вводила временные ограничения на полеты из аэропорта Астрахани.