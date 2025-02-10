Роспотребнадзор: постановления об обязательной вакцинации от COVID утратили силу
Принятые в субъектах России во время пандемии постановления об обязательной вакцинации от COVID-19 для определенных категорий работников утратили силу. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Роспотребнадзора.
«Постановления, принятые в субъектах РФ во время пандемии коронавируса и содержащие обязательства по вакцинации против COVID-19 для определенных категорий работников, на текущий момент утратили силу», – разъяснили в службе.
10 февраля «Ведомости» писали, что Конституционный суд (КС) признал законными решения, предполагающие отстранение сотрудников от работы из-за отказа делать прививку от коронавируса. Наивысшая инстанция рассмотрела жалобы жительницы Санкт-Петербурга и жителя Приморья. Оба впервые обратились в суды в 2021 г.
КС указал гражданам на действие нормативных правовых актов субъектов, которые обязывали сделать прививку определенные категории работников из-за существовавшей тогда угрозы возникновения и распространения коронавируса. Среди них – сотрудники социальной и транспортной сферы. Судебная практика по таким делам продолжает единообразно складываться по всей России, заявил «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.