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Роспотребнадзор: постановления об обязательной вакцинации от COVID утратили силу

Ведомости

Принятые в субъектах России во время пандемии постановления об обязательной вакцинации от COVID-19 для определенных категорий работников утратили силу. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Роспотребнадзора.

«Постановления, принятые в субъектах РФ во время пандемии коронавируса и содержащие обязательства по вакцинации против COVID-19 для определенных категорий работников, на текущий момент утратили силу», – разъяснили в службе.

10 февраля «Ведомости» писали, что Конституционный суд (КС) признал законными решения, предполагающие отстранение сотрудников от работы из-за отказа делать прививку от коронавируса. Наивысшая инстанция рассмотрела жалобы жительницы Санкт-Петербурга и жителя Приморья. Оба впервые обратились в суды в 2021 г.

КС указал гражданам на действие нормативных правовых актов субъектов, которые обязывали сделать прививку определенные категории работников из-за существовавшей тогда угрозы возникновения и распространения коронавируса. Среди них – сотрудники социальной и транспортной сферы. Судебная практика по таким делам продолжает единообразно складываться по всей России, заявил «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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