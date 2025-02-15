Москалькова предупредила о звонящих от имени сотрудников ее аппарата мошенниках
В России фиксируются случаи телефонных звонков гражданам от людей, которые представляются сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Звонящие требуют денег за оказание помощи, предупредила омбудсмен в своем Telegram-канале.
Они требуют вознаграждение за оказание какой-либо помощи или услуг. «Это мошенники», – написала Москалькова.
Деятельность уполномоченного и его рабочего аппарата, подчеркнула омбудсмен, осуществляется на безвозмездной основе.
Правительство РФ ранее подготовило пакет поправок в законодательство, которые направлены на борьбу с киберпреступниками и телефонным мошенничеством. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании в феврале, что их реализация рассчитана на ближайшее время. В частности, вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают – от организации или с международного, виртуального номера.
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрий Григоренко 13 февраля сообщил «Интерфаксу», что правительство утвердило законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Документ включает около 30 мер защиты граждан и в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.