Москалькова предупредила о звонящих от имени сотрудников ее аппарата мошенниках

Правительство РФ ранее подготовило пакет поправок в законодательство, которые направлены на борьбу с киберпреступниками и телефонным мошенничеством. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании в феврале, что их реализация рассчитана на ближайшее время. В частности, вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают – от организации или с международного, виртуального номера.