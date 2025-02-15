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Москалькова предупредила о звонящих от имени сотрудников ее аппарата мошенниках

Ведомости

В России фиксируются случаи телефонных звонков гражданам от людей, которые представляются сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Звонящие требуют денег за оказание помощи, предупредила омбудсмен в своем Telegram-канале.

Они требуют вознаграждение за оказание какой-либо помощи или услуг. «Это мошенники», – написала Москалькова.

Деятельность уполномоченного и его рабочего аппарата, подчеркнула омбудсмен, осуществляется на безвозмездной основе.

Правительство РФ ранее подготовило пакет поправок в законодательство, которые направлены на борьбу с киберпреступниками и телефонным мошенничеством. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании в феврале, что их реализация рассчитана на ближайшее время. В частности, вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают – от организации или с международного, виртуального номера.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрий Григоренко 13 февраля сообщил «Интерфаксу», что правительство утвердило законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Документ включает около 30 мер защиты граждан и в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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