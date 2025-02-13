Правительство одобрило законопроект о мерах по борьбе с мошенничеством

Законопроект также вводит обязательную маркировку звонков, чтобы граждане могли сразу определить, откуда поступает вызов – от официальной организации или с подставного номера. Кроме того, появится возможность запретить международные звонки и отказаться от рекламных обзвонов без предварительного согласия.