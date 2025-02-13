Правительство одобрило законопроект о мерах по борьбе с мошенничеством
Правительство утвердило законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрий Григоренко «Интерфаксу». Документ включает около 30 мер защиты граждан и в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.
Одно из ключевых нововведений – создание государственной информационной системы «Антифрод», которая объединит банки, операторов связи, цифровые платформы и правоохранительные органы для оперативного выявления мошеннических схем.
Законопроект также вводит обязательную маркировку звонков, чтобы граждане могли сразу определить, откуда поступает вызов – от официальной организации или с подставного номера. Кроме того, появится возможность запретить международные звонки и отказаться от рекламных обзвонов без предварительного согласия.
Дополнительные меры безопасности касаются биометрической идентификации при финансовых операциях, новых правил смены пароля на «Госуслугах» и автоматического удаления старых номеров из личных кабинетов банков и государственных сервисов.
В рамках инициативы правительство предлагает ввести предупреждение о возможных мошеннических действиях при смене пароля на «Госуслугах», а сам код подтверждения отправлять с задержкой 10–15 минут.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что главная цель законопроекта – защитить граждан от уловок мошенников, повысить доверие к цифровым сервисам и сделать онлайн-среду безопаснее.