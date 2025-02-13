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Правительство одобрило законопроект о мерах по борьбе с мошенничеством

Ведомости

Правительство утвердило законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрий Григоренко «Интерфаксу». Документ включает около 30 мер защиты граждан и в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.

Одно из ключевых нововведений – создание государственной информационной системы «Антифрод», которая объединит банки, операторов связи, цифровые платформы и правоохранительные органы для оперативного выявления мошеннических схем.

Законопроект также вводит обязательную маркировку звонков, чтобы граждане могли сразу определить, откуда поступает вызов – от официальной организации или с подставного номера. Кроме того, появится возможность запретить международные звонки и отказаться от рекламных обзвонов без предварительного согласия.

Дополнительные меры безопасности касаются биометрической идентификации при финансовых операциях, новых правил смены пароля на «Госуслугах» и автоматического удаления старых номеров из личных кабинетов банков и государственных сервисов.

В рамках инициативы правительство предлагает ввести предупреждение о возможных мошеннических действиях при смене пароля на «Госуслугах», а сам код подтверждения отправлять с задержкой 10–15 минут.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что главная цель законопроекта – защитить граждан от уловок мошенников, повысить доверие к цифровым сервисам и сделать онлайн-среду безопаснее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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