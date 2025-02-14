Роскачество: мошенники воруют аккаунты с помощью «валентинок»

Пользователи получают личные сообщения с «валентинкой» и предложением узнать, кто отправил им анонимное признание любви. Вот только ссылка ведет на поддельный сайт, который имитирует страницу авторизации. При попытке войти на этом сайте пользователь вводит свои логин и пароль, которые затем попадают к аферистам.