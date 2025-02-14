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Роскачество: мошенники воруют аккаунты с помощью «валентинок»

Ведомости

14 февраля в соцсетях зафиксировали резкое увеличение мошеннических атак. Об этом сообщили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Пользователи получают личные сообщения с «валентинкой» и предложением узнать, кто отправил им анонимное признание любви. Вот только ссылка ведет на поддельный сайт, который имитирует страницу авторизации. При попытке войти на этом сайте пользователь вводит свои логин и пароль, которые затем попадают к аферистам.

«Введя данные аккаунта и проверочный код из СМС, пользователи обеспечивают мошенникам полный контроль над аккаунтом жертвы», – сообщили в Роскачестве (цитата по RT).

После захвата аккаунта аферисты меняют пароль и могут либо требовать выкуп за его восстановление, либо использовать аккаунт для рассылки фишинговых сообщений знакомым с просьбой одолжить деньги.

13 февраля правительство одобрило законопроект о мерах по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Одним из ключевых нововведений станет создание государственной информационной системы «Антифрод». Она объединит банки, операторов связи, цифровые платформы и правоохранительные органы. Кроме того, законопроект предусматривает введение обязательной маркировки звонков, чтобы граждане могли легко определить, звонят ли им с официального номера или с подставного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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