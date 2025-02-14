Роскачество: мошенники воруют аккаунты с помощью «валентинок»
14 февраля в соцсетях зафиксировали резкое увеличение мошеннических атак. Об этом сообщили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Пользователи получают личные сообщения с «валентинкой» и предложением узнать, кто отправил им анонимное признание любви. Вот только ссылка ведет на поддельный сайт, который имитирует страницу авторизации. При попытке войти на этом сайте пользователь вводит свои логин и пароль, которые затем попадают к аферистам.
«Введя данные аккаунта и проверочный код из СМС, пользователи обеспечивают мошенникам полный контроль над аккаунтом жертвы», – сообщили в Роскачестве (цитата по RT).
После захвата аккаунта аферисты меняют пароль и могут либо требовать выкуп за его восстановление, либо использовать аккаунт для рассылки фишинговых сообщений знакомым с просьбой одолжить деньги.
13 февраля правительство одобрило законопроект о мерах по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Одним из ключевых нововведений станет создание государственной информационной системы «Антифрод». Она объединит банки, операторов связи, цифровые платформы и правоохранительные органы. Кроме того, законопроект предусматривает введение обязательной маркировки звонков, чтобы граждане могли легко определить, звонят ли им с официального номера или с подставного.