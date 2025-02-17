Мать Труфанова рассказала о его ранениях при похищении «Хамасом»
Российскому и израильскому гражданину Александру Труфанову, освобожденному из плена палестинской группировки «Хамас», боевики во время похищения прострелили обе ноги. Об этом заявила его мать Елена Труфанова, передает Ynet.
«Моему сыну прострелили обе ноги при похищении, и для нас чудо, что он стоит и ходит», – отметила Труфанова.
Она поблагодарила волонтеров и Кнессет Израиля за работу по возвращению израильских заложников.
15 февраля армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников «Хамаса». Среди освобожденных – Труфанов, Саги Декель Чен со вторым американским гражданством и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они находились в плену на протяжении 498 дней.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в России приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству палестинской группировки за такое решение. Новый паспорт гражданина России взамен истекшего ожидает россиянина в консульском отделе посольства РФ в Тель-Авиве.
19 января между Израилем и «Хамасом» вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.