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Сенаторы предложили упростить порядок ремонта для всех военных мемориалов

Ведомости

Упрощенный порядок ремонта могут распространить на все памятники, посвященные военным конфликтам. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли сенаторы Константин Косачев, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко, Ильяс Умаханов и др. Предлагаемые изменения коснутся закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Сейчас упрощенный порядок ремонта распространяется на объекты культурного наследия, которые посвящены Великой Отечественной войне (ВОВ). Они должны входить в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Вместе с этим в России находится большое количество объектов, посвященных событиям, участникам и жертвам других военных конфликтов, отмечают авторы. «Такие объекты по своим характеристикам аналогичны объектам ВОВ», – говорится в пояснительной записке.

«Реализация законопроекта позволит привести в надлежащее состояние памятники участникам военных конфликтов, защищавшим в разные периоды истории интересы, суверенитет и независимость нашей страны», – приводит Совет Федерации слова Гумеровой. Инициатива обсуждалась на совещании у замруководителя администрации президента Максима Орешкина, которое прошло в октябре 2024 г. Оно было посвящено реализации пилотного проекта по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

Состояние дел в сфере сохранения объектов культурного наследия в России неудовлетворительное, говорил Орешкин в декабре 2024 г. во время парламентских слушаний в Совфеде. По его словам, необходимо также подумать об ответственности за разрушение памятников. Она будет распространяться на лиц, отвечающих за контроль над объектами культурного наследия, приводит его заявление ТАСС. Это побудит к более быстрому вовлечению потенциальных инвесторов и продвижению проектов, считает Орешкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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