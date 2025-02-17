Сенаторы предложили упростить порядок ремонта для всех военных мемориалов

Состояние дел в сфере сохранения объектов культурного наследия в России неудовлетворительное, говорил Орешкин в декабре 2024 г. во время парламентских слушаний в Совфеде. По его словам, необходимо также подумать об ответственности за разрушение памятников. Она будет распространяться на лиц, отвечающих за контроль над объектами культурного наследия, приводит его заявление ТАСС. Это побудит к более быстрому вовлечению потенциальных инвесторов и продвижению проектов, считает Орешкин.