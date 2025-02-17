Сенаторы предложили упростить порядок ремонта для всех военных мемориалов
Упрощенный порядок ремонта могут распространить на все памятники, посвященные военным конфликтам. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли сенаторы Константин Косачев, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко, Ильяс Умаханов и др. Предлагаемые изменения коснутся закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Сейчас упрощенный порядок ремонта распространяется на объекты культурного наследия, которые посвящены Великой Отечественной войне (ВОВ). Они должны входить в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Вместе с этим в России находится большое количество объектов, посвященных событиям, участникам и жертвам других военных конфликтов, отмечают авторы. «Такие объекты по своим характеристикам аналогичны объектам ВОВ», – говорится в пояснительной записке.
«Реализация законопроекта позволит привести в надлежащее состояние памятники участникам военных конфликтов, защищавшим в разные периоды истории интересы, суверенитет и независимость нашей страны», – приводит Совет Федерации слова Гумеровой. Инициатива обсуждалась на совещании у замруководителя администрации президента Максима Орешкина, которое прошло в октябре 2024 г. Оно было посвящено реализации пилотного проекта по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.
Состояние дел в сфере сохранения объектов культурного наследия в России неудовлетворительное, говорил Орешкин в декабре 2024 г. во время парламентских слушаний в Совфеде. По его словам, необходимо также подумать об ответственности за разрушение памятников. Она будет распространяться на лиц, отвечающих за контроль над объектами культурного наследия, приводит его заявление ТАСС. Это побудит к более быстрому вовлечению потенциальных инвесторов и продвижению проектов, считает Орешкин.