Суд признал законным приговор экс-депутату Пономареву
Апелляционный военный суд признал законным решение заочно приговорить экс-депутата Госдумы Илью Пономарева
«Суд рассмотрел апелляцию на приговор Ильи Пономарева и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты – без удовлетворения», – уточнили в суде.
11 сентября 2024 г. Пономарева заочно приговорили в России к 10 годам колонии общего режима по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3) и публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Кроме того, бывшему депутату на четыре года запрещается заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов и каналов. Он находится в международном розыске и заочно арестован.
19 февраля 2025 г. следственное управление ФСБ России возбудило против Пономарева дело о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). По данным ведомства, в ноябре 2022 г. Пономарев учредил в Польше политическое движение «Съезд народных депутатов»