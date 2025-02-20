Суд признал законным приговор экс-депутату Пономареву

11 сентября 2024 г. Пономарева заочно приговорили в России к 10 годам колонии общего режима по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3) и публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Кроме того, бывшему депутату на четыре года запрещается заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов и каналов. Он находится в международном розыске и заочно арестован.