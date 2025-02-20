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Суд признал законным приговор экс-депутату Пономареву

Ведомости

Апелляционный военный суд признал законным решение заочно приговорить экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (считается в России иноагентом) к 10 годам колонии общего режима за фейки о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд рассмотрел апелляцию на приговор Ильи Пономарева и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты – без удовлетворения», – уточнили в суде.

11 сентября 2024 г. Пономарева заочно приговорили в России к 10 годам колонии общего режима по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3) и публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Кроме того, бывшему депутату на четыре года запрещается заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов и каналов. Он находится в международном розыске и заочно арестован.

19 февраля 2025 г. следственное управление ФСБ России возбудило против Пономарева дело о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). По данным ведомства, в ноябре 2022 г. Пономарев учредил в Польше политическое движение «Съезд народных депутатов» (организация признана нежелательной на территории РФ). Его целью является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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