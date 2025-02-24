Рекламу энергетиков хотят сопровождать надписью о вреде чрезмерного употребления

Согласно документу, в радиопрограммах время подобного предупреждения должно составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании – не менее пяти секунд. Надписи должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, – не менее чем 7% рекламного пространства.