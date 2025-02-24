Рекламу энергетиков хотят сопровождать надписью о вреде чрезмерного употребления
Депутаты комитета Госдумы по экономической политике подготовили законопроект, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. Об этом рассказал ТАСС глава комитета Максим Топилин.
Согласно документу, в радиопрограммах время подобного предупреждения должно составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании – не менее пяти секунд. Надписи должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, – не менее чем 7% рекламного пространства.
Законопроект разработан по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Топилин уточнил, что документ будет внесен в нижнюю палату парламента в ближайшее время. В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
8 августа 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Законопроект внесли в Госдуму в январе. Он был разработан с целью предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних. 31 июля депутаты Госдумы приняли документ в третьем чтении. 2 августа законопроект поддержал Совет Федерации.
9 декабря Володин сообщил, что в Госдуму внесут законопроект о введении штрафов до 500 000 руб. за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. 25 ноября правительство России одобрило документ. Проект подготовила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.