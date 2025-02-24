Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Рекламу энергетиков хотят сопровождать надписью о вреде чрезмерного употребления

Ведомости

Депутаты комитета Госдумы по экономической политике подготовили законопроект, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. Об этом рассказал ТАСС глава комитета Максим Топилин.

Согласно документу, в радиопрограммах время подобного предупреждения должно составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании – не менее пяти секунд. Надписи должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, – не менее чем 7% рекламного пространства.

Законопроект разработан по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Топилин уточнил, что документ будет внесен в нижнюю палату парламента в ближайшее время. В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

8 августа 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Законопроект внесли в Госдуму в январе. Он был разработан с целью предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних. 31 июля депутаты Госдумы приняли документ в третьем чтении. 2 августа законопроект поддержал Совет Федерации.

9 декабря Володин сообщил, что в Госдуму внесут законопроект о введении штрафов до 500 000 руб. за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. 25 ноября правительство России одобрило документ. Проект подготовила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных