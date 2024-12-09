В ГД внесут проект о штрафах до 500 000 рублей за продажу энергетиков детям

Он напомнил, что в ноябре депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом, которые могут быть использованы для сниффинга (вид токсикомании). К внесению в ГД готовится законопроект, предусматривающий штрафы за продажу детям энергетиков до 50 000 руб. для физлиц, до 200 000 руб. для должностных лиц и до 500 000 руб. для юрлиц. По мнению председателя нижней палаты парламента, принятие этих инициатив направлено на защиту здоровья несовершеннолетних и предостережет взрослых от необдуманных поступков.