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В ГД внесут проект о штрафах до 500 000 рублей за продажу энергетиков детям

Ведомости

В Госдуму внесут законопроект о введении штрафов до 500 000 руб. за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в ноябре депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом, которые могут быть использованы для сниффинга (вид токсикомании). К внесению в ГД готовится законопроект, предусматривающий штрафы за продажу детям энергетиков до 50 000 руб. для физлиц, до 200 000 руб. для должностных лиц и до 500 000 руб. для юрлиц. По мнению председателя нижней палаты парламента, принятие этих инициатив направлено на защиту здоровья несовершеннолетних и предостережет взрослых от необдуманных поступков.

«Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям», – подчеркнул Володин.

25 ноября правительство России одобрило законопроект о введении штрафов до 500 000 руб. за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Данный проект подготовила депутат Госдумы от партии КПРФ Нина Останина.

Отмечалось, что инициатива, направленная на защиту здоровья подростков, не должна остаться без внимания, но рекомендуется внести некоторые корректировки. Кабмин рекомендовал синхронизировать срок вступления закона с началом действия запрета на продажу энергетиков лицам, не достигшим 18 лет (с 1 марта), и определить, какой госорган будет заниматься привлечением нарушителей к административной ответственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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