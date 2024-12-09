В ГД внесут проект о штрафах до 500 000 рублей за продажу энергетиков детям
В Госдуму внесут законопроект о введении штрафов до 500 000 руб. за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в ноябре депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом, которые могут быть использованы для сниффинга (вид токсикомании). К внесению в ГД готовится законопроект, предусматривающий штрафы за продажу детям энергетиков до 50 000 руб. для физлиц, до 200 000 руб. для должностных лиц и до 500 000 руб. для юрлиц. По мнению председателя нижней палаты парламента, принятие этих инициатив направлено на защиту здоровья несовершеннолетних и предостережет взрослых от необдуманных поступков.
«Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям», – подчеркнул Володин.
25 ноября правительство России одобрило законопроект о введении штрафов до 500 000 руб. за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Данный проект подготовила депутат Госдумы от партии КПРФ Нина Останина.
Отмечалось, что инициатива, направленная на защиту здоровья подростков, не должна остаться без внимания, но рекомендуется внести некоторые корректировки. Кабмин рекомендовал синхронизировать срок вступления закона с началом действия запрета на продажу энергетиков лицам, не достигшим 18 лет (с 1 марта), и определить, какой госорган будет заниматься привлечением нарушителей к административной ответственности.