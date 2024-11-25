Правительство поддержало штрафы до 500 000 рублей за продажу энергетиков детям

3 ноября «Ведомости» писали о заявлении председателя нижней палаты Госдумы Вячеслава Володина. Политик сообщил о планах депутатов в ближайшее время рассмотреть законопроект, согласно которому за продажу несовершеннолетним зажигалок и баллонов для их заправки будут введены штрафы: до 60 000 руб. для физлиц, до 300 000 руб. для должностных лиц и до 600 000 руб. для юрлиц.