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Правительство поддержало штрафы до 500 000 рублей за продажу энергетиков детям

Ведомости

Правительство России одобрило законопроект о введении штрафов до 500 000 руб. за продажу энергетических напитков несовершеннолетним, передает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Правительство отмечает, что инициатива, направленная на защиту здоровья подростков, не должна остаться без внимания, но рекомендует внести некоторые корректировки. Во-первых, следует синхронизировать срок вступления закона с началом действия запрета на продажу энергетиков лицам, не достигшим 18 лет (с 1 марта). Во-вторых, нужно определить, какой госорган будет заниматься привлечением нарушителей к административной ответственности.

Данный законопроект подготовила депутат Госдумы от партии КПРФ Нина Останина. Тинейджерам, решившим проигнорировать распоряжение, будут назначены штрафы в размере от 30 000 до 50 000 руб. для физлиц, от 100 000 до 200 000 руб. для должностных лиц и от 300 000 до 500 000 руб. для юрлиц.

Президент РФ Владимир Путин еще в августе подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.

3 ноября «Ведомости» писали о заявлении председателя нижней палаты Госдумы Вячеслава Володина. Политик сообщил о планах депутатов в ближайшее время рассмотреть законопроект, согласно которому за продажу несовершеннолетним зажигалок и баллонов для их заправки будут введены штрафы: до 60 000 руб. для физлиц, до 300 000 руб. для должностных лиц и до 600 000 руб. для юрлиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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