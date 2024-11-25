Правительство поддержало штрафы до 500 000 рублей за продажу энергетиков детям
Правительство России одобрило законопроект о введении штрафов до 500 000 руб. за продажу энергетических напитков несовершеннолетним, передает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.
Правительство отмечает, что инициатива, направленная на защиту здоровья подростков, не должна остаться без внимания, но рекомендует внести некоторые корректировки. Во-первых, следует синхронизировать срок вступления закона с началом действия запрета на продажу энергетиков лицам, не достигшим 18 лет (с 1 марта). Во-вторых, нужно определить, какой госорган будет заниматься привлечением нарушителей к административной ответственности.
Данный законопроект подготовила депутат Госдумы от партии КПРФ Нина Останина. Тинейджерам, решившим проигнорировать распоряжение, будут назначены штрафы в размере от 30 000 до 50 000 руб. для физлиц, от 100 000 до 200 000 руб. для должностных лиц и от 300 000 до 500 000 руб. для юрлиц.
Президент РФ Владимир Путин еще в августе подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.
3 ноября «Ведомости» писали о заявлении председателя нижней палаты Госдумы Вячеслава Володина. Политик сообщил о планах депутатов в ближайшее время рассмотреть законопроект, согласно которому за продажу несовершеннолетним зажигалок и баллонов для их заправки будут введены штрафы: до 60 000 руб. для физлиц, до 300 000 руб. для должностных лиц и до 600 000 руб. для юрлиц.