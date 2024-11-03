Володин: Госдума скоро рассмотрит проект о штрафах за продажу детям зажигалок
Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрит законопроект, который вводит штрафы за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, в том числе зажигалок и баллонов для их заправки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Для физических лиц за продажу таких товаров детям будет установлен штраф размером до 60 000 руб, для должностных лиц он вырастет до 300 000 руб, для юрлиц – до 600 000 руб., написал Володин.
«Серьезное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий – прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов», – отметил спикер Госдумы.
С 2016 г. от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров в России погибли более 800 несовершеннолетних, приводит Володин данные следственных органов. Он также рассказал о случаях, когда такую продукцию дети используют в «опасных играх», что может угрожать жизни и здоровью, а также привести к непреднамеренным поджогам и «другим печальным последствиям».
Законодательная инициатива направлена на борьбу со сниффингом – вдыханием углеводородных сжиженных газов для достижения токсического опьянения. Предлагается создать единое законодательное регулирование проблемы сниффинга в России, так как законодательные акты в субъектах имеют «различный предмет правового регулирования и не всегда удачный механизм в решении вопроса», следует из пояснительной записки к законопроекту.
Изначально предполагалось, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Теперь же ко второму чтению документ требуется доработать, скорректировав дату вступления закона в силу, говорится в отзыве правительства.