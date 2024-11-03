Володин: Госдума скоро рассмотрит проект о штрафах за продажу детям зажигалок

С 2016 г. от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров в России погибли более 800 несовершеннолетних, приводит Володин данные следственных органов. Он также рассказал о случаях, когда такую продукцию дети используют в «опасных играх», что может угрожать жизни и здоровью, а также привести к непреднамеренным поджогам и «другим печальным последствиям».