Госдума приняла закон о запрете продажи детям газовых баллончиков
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем и окончательном чтении закон о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом, которые могут быть использованы для сниффинга (вид токсикомании), документ направлен на ограждение подростков от тяжелых последствий и травм. Об этом сообщается на сайте нижней палаты РФ.
«Тинейджеры, к сожалению, не понимают всей серьезности этого вида средства защиты, способного вызвать не только проблемы со здоровьем, но и привести к смерти. Среди детей уже есть жертвы опасного увлечения. Наша задача - защитить их от этой угрозы», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам спикера Госдумы, в список запрещенных товаров также вошли портативные газовые плиты. Перечень подобных приобретений и порядок его формирования будет утвержден правительством.
Кроме того, проект вносит корректировки в закон «Об образовании в РФ», согласно которому охрана здоровья обучающихся включает в себя профилактику и запрещение потребления сжиженных газов. Сейчас нельзя распространять среди несовершеннолетних информацию, способную вызвать желание употребить сжиженные углеводородные газы.
25 ноября «Ведомости» писали о введении штрафов до 500 000 руб. за продажу энергетических напитков подросткам. Правительство России одобрило соответствующий законопроект с рекомендацией синхронизировать срок вступления закона с началом действия запрета на продажу энергетиков лицам, не достигшим 18 лет (с 1 марта).