Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Госдума приняла закон о запрете продажи детям газовых баллончиков

Ведомости

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем и окончательном чтении закон о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом, которые могут быть использованы для сниффинга (вид токсикомании), документ направлен на ограждение подростков от тяжелых последствий и травм. Об этом сообщается на сайте нижней палаты РФ.

«Тинейджеры, к сожалению, не понимают всей серьезности этого вида средства защиты, способного вызвать не только проблемы со здоровьем, но и привести к смерти. Среди детей уже есть жертвы опасного увлечения. Наша задача - защитить их от этой угрозы», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, в список запрещенных товаров также вошли портативные газовые плиты. Перечень подобных приобретений и порядок его формирования будет утвержден правительством.

Кроме того, проект вносит корректировки в закон «Об образовании в РФ», согласно которому охрана здоровья обучающихся включает в себя профилактику и запрещение потребления сжиженных газов. Сейчас нельзя распространять среди несовершеннолетних информацию, способную вызвать желание употребить сжиженные углеводородные газы.

25 ноября «Ведомости» писали о введении штрафов до 500 000 руб. за продажу энергетических напитков подросткам. Правительство России одобрило соответствующий законопроект с рекомендацией синхронизировать срок вступления закона с началом действия запрета на продажу энергетиков лицам, не достигшим 18 лет (с 1 марта).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных