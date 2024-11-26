Госдума приняла закон о запрете продажи детям газовых баллончиков

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем и окончательном чтении закон о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом, которые могут быть использованы для сниффинга (вид токсикомании), документ направлен на ограждение подростков от тяжелых последствий и травм. Об этом сообщается на сайте нижней палаты РФ.