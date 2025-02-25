Суд продлил арест замначальника метро Москвы Дощатова по делу о взятке

По информации следствия, Дощатов получил в ноябре 2023 г. от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля Toyota модели RAV4 стоимостью 4,8 млн руб. Машину обвинямый получил после заключения контракта с компанией на 3 млрд руб., но работы были выполнены только на 1 млрд, а остальную сумму похитили. Взятка должна была нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью. По делу также проходят еще несколько человек, в отношении которых расследуется дело о мошенничестве.