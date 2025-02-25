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Суд продлил арест замначальника метро Москвы Дощатова по делу о взятке

Ведомости

Мосгорсуд до 23 марта продлил арест первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.

Суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Дощатова, который заявил об отсутствии оснований для продления такой меры пресечения при возможности нахождения обвиняемого под домашним арестом.

24 октября 2024 г. Басманный суд арестовал Дощатова. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дощатову грозит до 15 лет колонии. Обвиняемый пытался обжаловать решение отправить его под стражу, но Мосгорсуд в ноябре признал арест законным.

По информации следствия, Дощатов получил в ноябре 2023 г. от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля Toyota модели RAV4 стоимостью 4,8 млн руб. Машину обвинямый получил после заключения контракта с компанией на 3 млрд руб., но работы были выполнены только на 1 млрд, а остальную сумму похитили. Взятка должна была нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью. По делу также проходят еще несколько человек, в отношении которых расследуется дело о мошенничестве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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