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Церемония вручения премии «Ника» состоится 24 марта

Ведомости

Вручение премий кинематографической премии «Ника» за 2024 г. состоится 24 марта, сообщается в Telegram-канале организаторов премии.

Претендентами в номинации «Лучший игровой фильм» стали «Воздух» (реж. Алексей Герман), «Смотри на меня!» (реж. Владимир Грамматников), «Кончится лето» (реж. Максим Арбугаев и Владимир Мункуев), «Снег в моем дворе» (реж. Бакур Бакурадзе) и «Мастер и Маргарита» (реж. Михаил Локшин).

В номинации «Лучшая режиссерская работа» претендентами стали Бакур Бакурадзе за работу «Снег в моем дворе», Алексей Герман – «Воздух» и Владимир Грамматиков – «Смотри на меня!».

«Ника» – национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств. Первая церемония вручения золотой статуэтки древнегреческой богини Ники состоялась в 1988 г. Основатель и художественный руководитель премии – Юлий Гусман.

В 2024 г. в номинации «Лучший игровой фильм» победила драма «Праведник», в номинации «Лучший режиссер» одержал победу режиссер этой картины Сергей Урсуляк, фильм также взял статуэтку в номинации «Лучшая операторская работа».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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