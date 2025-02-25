Церемония вручения премии «Ника» состоится 24 марта
Вручение премий кинематографической премии «Ника» за 2024 г. состоится 24 марта, сообщается в Telegram-канале организаторов премии.
Претендентами в номинации «Лучший игровой фильм» стали «Воздух» (реж. Алексей Герман), «Смотри на меня!» (реж. Владимир Грамматников), «Кончится лето» (реж. Максим Арбугаев и Владимир Мункуев), «Снег в моем дворе» (реж. Бакур Бакурадзе) и «Мастер и Маргарита» (реж. Михаил Локшин).
В номинации «Лучшая режиссерская работа» претендентами стали Бакур Бакурадзе за работу «Снег в моем дворе», Алексей Герман – «Воздух» и Владимир Грамматиков – «Смотри на меня!».
«Ника» – национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств. Первая церемония вручения золотой статуэтки древнегреческой богини Ники состоялась в 1988 г. Основатель и художественный руководитель премии – Юлий Гусман.
В 2024 г. в номинации «Лучший игровой фильм» победила драма «Праведник», в номинации «Лучший режиссер» одержал победу режиссер этой картины Сергей Урсуляк, фильм также взял статуэтку в номинации «Лучшая операторская работа».